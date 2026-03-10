Game Boy-Fan sucht 25 Jahre nach legendärem Spiel, findet es endlich in versiegelter Box und nutzt es wieder so, wie es gedacht war - zum Spielen

Befreit aus dem Plastikgefängnis: Ein Fan öffnet ein wertvolles, versiegeltes Exemplar von "Legend of the River King" für den Game Boy Color. (© JeremyR_123 via Reddit)

Die Retro-Community ist schon seit Jahren in zwei Lager gespalten: Die einen wollen - auch um Gewinn damit zu machen - begehrte Spiele in möglichst perfektem Zustand aufbewahren, während manche einfach nur ihre Kindheitstage wieder erleben wollen.

Zu letzterer Gruppe gehört "JeremyR_123", der auf dem GameBoy-Subreddit seine seltene Perle auf dem Gebrauchtmarkt zeigt: Das Spiel "Legend of the River King" für den Game Boy Color. Anstatt das Angelspiel als Wertanlage im Regal verstauben zu lassen, griff JeremyR_123 zu Zange und Schraubenzieher, um Legend of the River King endlich wieder im Original spielen zu können.

2:21 Harvest Moon: The Winds of Anthos schickt euch mit einem mobilen Bauernhof durch eine Open World

Legend of the River King: "Befreiungsaktion" nach 25 Jahren

Nach eigenen Angaben suchte JeremyR_123 eine "halbe Ewigkeit" nach einem Modul des GBC-Spiels, ehe er eine mit 9,4 bewertete Kopie auf einem Auktionshaus entdeckte. Damit war das Exemplar nicht nur originalverpackt und besonders gut erhalten, sondern erleicherte ihn auch um rund 300 US-Dollar.

Im zugehörigen Reddit-Beitrag beschreibt JeremyR_123 anschließend sein Vorgehen:

Mit handwerklichem Geschick und Vorsicht brach er die robuste CGC-Hülle in knapp fünfzehn Minuten auf, ohne die wertvolle Kartonverpackung zu beschädigen.

Dabei stellte er fest, dass sich unter der Originalfolie bereits Schmutz angesammelt hatte. Um langfristige Schäden an der Box zu vermeiden, riss er schließlich auch die Folie komplett auf.

Und wozu das Ganze? Natürlich, um es zu spielen, schließlich wurden Spiele dafür ja gemacht. Genau so sieht es nämlich die GameBoy-Community, die sich darüber freut, dass Videospiele endlich wieder gespielt werden, statt ihr Dasein in Plastikhüllen zu fristen.

Falls ihr bei "Legend of the River King" ein Fragezeichen im Gesicht habt: Das ursprünglich vom japanischen Entwicklerstudio Natsume konzipierte Spiel verbindet klassische Rollenspielelemente mit einer Angelsimulation.

Damit hat Legend of the River King nicht nur einen ungewöhnlichen Genre-Mix, sondern auch eine wichtige Rolle in der Videospielgeschichte: Es gilt als spiritueller Vorgänger der bekannten "Harvest Moon"-Reihe, die denselben Entwicklern entsprang.