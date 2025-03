Ihr habt den besten Nintendo-Handheld gewählt und das Rennen um Platz 1 war bis zum Ende spannend

Ihr habt eure liebsten Nintendo-Handhelds gewählt und hui, war das knapp.

Mobile-Gaming auf dem Smartphone wird immer beliebter und die Spielauswahl mit jedem Tag größer. Aber auch auf Gaming-Handhelds wird fleißig gezockt – egal ob in der Bahn, auf der Park-Bank oder auf dem heimischen Keramik-Thron (haben wir gehört).

Dass wir Spiele nicht immer auf dem großen Bildschirm und alternativ unterwegs zocken können, haben wir auch Nintendo zu verdanken. Der japanische Konsolen-Hersteller bringt nämlich bereits seit 1980 Spielbuden für unterwegs heraus. Wir haben euch gefragt, welches Nintendo-Gerät euch bisher am besten gefallen hat und ihr habt fleißig abgestimmt.

Wo stecken SNES und GameCube? Die haben wir natürlich nicht vergessen, allerdings haben wir euch getrennt nach stationären Konsolen und Handhelds gefragt und zwei separate Listen erstellt. Nur die Switch ist aufgrund ihrer Mischform in beiden Kategorien angetreten. Mehr zum Thema Ihr habt eure liebste Nintendo-Konsole gewählt und die Switch schafft es nur auf Platz 2 von Kevin Itzinger

Die Switch gewinnt – aber nur ganz knapp

Insgesamt 2.256 Leute haben abgestimmt und die sieben bisher erschienen Nintendo-Handhelds gerankt. Dabei gab es zwei Geräte, die ganz besonders beliebt waren und sich bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben.

Am Ende schafft es die Switch mit 585 Stimmen (26 %) auf den ersten Platz, dicht gefolgt vom legendären Game Boy, der auf 546 Stimmen (24 %) kommt. Zwischenzeitlich waren die Plätze vertauscht, aber zum Schluss siegte die Hybrid-Konsole.

Passenderweise gibt es aktuell gerade zwei neue Game Boy-Klassiker, die ihr ab sofort auch auf der Switch spielen könnt:

1:19 Nintendo Switch Online bringt im März 2025 zwei Mario-Klassiker für den Game Boy

Nach dem Game Boy folgt in der Abstimmung übrigens der Game Boy Advanced, vor dem Nintendo 3DS, dem Game Boy Color und dem Nintendo DS. Das Schlusslicht geht an die Game & Watch, die es allein schon wegen ihrer geringen Verbreitung schwer hatte. Die genauen Ergebnisse gibt es in der Liste:

Platz 1: Nintendo Switch mit 585 Stimmen (26 %)

Platz 2: Game Boy mit 546 Stimmen (24 %)

Platz 3: Game Boy Advanced mit 342 Stimmen (15 %)

Platz 4: Nintendo 3DS mit 314 Stimmen (14 %)

Platz 5: Game Boy Color mit 259 Stimmen (11 %)

Platz 6: Nintendo DS mit 194 Stimmen (9 %)

Platz 7: Game & Watch mit 16 Stimmen (1 %)

Im Rennen um die beste stationäre Konsole schaffte es die Switch übrigens "nur" auf den zweiten Platz. In dieser Kategorie siegte das SNES mit 133 Stimmen Vorsprung. Witzigerweise hatte die Switch dort 577 Votes, also fast genau so viele wie hier. Die gesamte Auswertung findet ihr im ganz oben verlinkten Artikel.

Jetzt, da ihr eure liebsten Nintendo-Handheld-Konsolen gewählt habt, wollen wir natürlich noch sehr gern wissen, welche Spiele ihr auf eurem favorisierten Gerät am liebsten gespielt habt. Welche Systeme benutzt ihr noch heute? Verratet es uns in den Kommentaren!