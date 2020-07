Best of 2020 - Die bislang besten Videospiele des Jahres, laut Metacritic

Das erste Halbjahr 2020 ist (zum Glück) vorbei und zumindest aus Gaming-Sicht können wir auf starke sechs Monate zurückblicken. Doch was waren denn jetzt die Spiele, die international bislang die höchsten Wertungen eingeheimst haben? Um ein valides Ranking zu erstellen, haben wir die Presse-Scores der Seite Metacritic zur Hilfe genommen. Die Spiele mussten dabei von mindestens 10 unterschiedlichen Seiten bewertet werden.

Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, welches Spiel bei euch auf dem ersten Platz gelandet wäre.

Top 20: Die bislang besten Spiele des Jahres

Mit welchen drei Spielen hattet ihr bislang in 2020 am meisten Spaß?