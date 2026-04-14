Die für mich einzige Alternative zum Xbox-Controller ist nach dem Test unser offizieller Preis-Leistungs-Tipp!

Für mich der beste Controller für Rennspiele und für unsere Expertin ein absoluter Preis-Leistungs-Tipp.

Ich fluche seit Jahren über den Xbox-Controller – aber nur, weil ich ihn tatsächlich so liebe. Für mich hat kein anderes Gamepad eine bessere Form oder ein besseres Tasten-Layout. Nur stört es mich tierisch, dass er sich so schnell abnutzt. Vielleicht auch, weil er besonders in Rennspielen aus einem simplen Grund unverzichtbar ist – dazu später mehr.

Ich habe vor einigen Wochen endlich einen Controller gefunden, der genauso ist wie der von Xbox – und in unzähligen Punkten so viel besser!

Genau wie der Xbox Controller, nur besser!

Wenn euch die Form des Xbox-Controllers nicht zusagt, dann könnt ihr eigentlich auch schon wieder abschalten – der Gamesir G7 Pro liegt praktisch identisch in der Hand, und das ist auch gut so! Meiner Meinung nach hat Microsoft mit der Einführung der neuen Gamepads mit der Xbox One einen Volltreffer gelandet, was die Ergonomie anbelangt.

Ein Trend, der sich durchgesetzt hat: Auch der Gamesir G7 Pro wird mit einer magnetischen Ladeschale ausgeliefert. Bild von Nele Wobker, GameStar Tech.

Aber der Controller von Gamesir hat deutlich mehr unter der Haube als das Original und dabei spreche ich längst nicht nur von den beiden zusätzlichen Schultertasten, den zwei Tasten auf der Unterseite oder dem Switch zwischen Bluetooth, Funk oder Kabel.

Preis-Leistungs-Tipp! Der Gamesir G7 Pro im Test bei GameStar

Meine Kollegin Nele ist die größte Expertin für Mäuse, Tastaturen und auch für Controller. Sie hatte den Gamesir G7 Pro aus Zufall erst vor wenigen Tagen im Test und ist genauso begeistert wie ich. Sie hat dem Controller sogar die Auszeichnung „Preis-Leistungs-Tipp“ bei GameStar Tech verliehen:

Hall-Effekt und TMR sind nur der Anfang – mehr Ausstattung geht fast nicht!

Sticks, die sich nicht mehr abnutzen, hochwertige Schalter in jeder Taste und ein Lieferumfang, der sich sehen lassen kann. Das sind die in meinen Augen größten Vorteile und Besonderheiten am Gamesir G7 Pro:

Zum Gamesir G7 Pro bekommt ihr nicht nur einen üppigen Lieferumfang, sondern sogar den Xbox GamePass gratis für einen Monat. Bild von Nele Wobker, GameStar Tech.

Magnetische TMR-Hall-Effekt-Sticks und Hall-Effekt-Trigger mit umschaltbarem Modus

2 programmierbare Bumper bei den Schultertasten (L5, R5)

Mechanische Mikroschalter im Steuerkreuz und jeder Taste

1.000 Hertz Abtastrate

6-Achsen-Gyroskop für Bewegungssteuerung (am PC)

Impulse Trigger, also zusätzliche Vibrationsmotoren in den Triggern

Magnetisch abnehmbare Gehäuse-Hülle

Lieferumfang: Controller, Ladestation, zwei alternative D-Pad-Tasten, 2,4 GHz Funk-Empfänger, USB-C-Kabel

Abgerundet wird diese volle Hütte von einer Software, die ich nicht anders umschreiben kann, als „mächtig“. Es gibt in der Software so viele gut umgesetzte Anpassungsmöglichkeiten, dass sich der Gamesir G7 Pro meiner Meinung nach so exakt auf meine Vorlieben einstellen lässt, wie kein anderer Controller, den ich kenne.

Konfigurationen lassen sich übrigens in drei Profilen lokal auf dem Controller speichern und per Kurzwahltaste abrufen – egal, an welchem Endgerät ihr damit gerade zockt.

Auch kabellos für Xbox! Der „normale“ Gamesir G7 Pro funktioniert auf Xbox-Konsolen trotz Lizenz nur mit Kabel. Wenn ihr euch den Controller aber primär für eure Konsole anschaffen wollt, dann schaut euch den Wireless Xbox-Controller von Gamesir an.

Wann kommt endlich Forza Horizon 6?!

Meine eigene Rennfahrer-Karriere und tatsächlich der Grund, warum überhaupt ein Controller auf meinem Schreibtisch liegt, ist etwas eingestaubt: Forza Horizon.

Es ist mein liebstes Rennspiel, aber eine Ausfahrt durch Mexiko reizt mich nach all den Jahren einfach doch nicht mehr so. Zum Ausprobieren meines neuen Controllers habe ich das Spiel natürlich nochmal angeworfen, aber jetzt stehen alle Zeiger auf Ungeduld. Ungeduld, bis im Mai endlich Forza Horizon 6 erscheint.

Für Forza Horizon 6 habe ich mir einen neuen Controller gesucht und ich habe den besten gefunden, den ich je hatte.

Übrigens ist Forza auch der Grund dafür, dass ich eine Anforderung an Controller stelle, die gefühlt 95% aller Modelle am Markt nicht erfüllen können: Impulse Trigger. Mit der Xbox One führte Microsoft neben den normalen Vibrationsmotoren in den Controllern auch Vibrationen in den Triggern ein. Diese sogenannten Impulse Trigger sind beim Fahren das beste Feedback für Gas und Bremse, das man sich beim Spielen mit einem Controller wünschen kann.

Der Gamesir G7 Pro bietet genau diese Funktion – und das neben den ganzen anderen Vorteilen, die ich oben genannt habe. Überzeugt euch jetzt selbst von meinem neuen Controller-Tipp bei Amazon: