Eines der besten Mittelalter-Spiele für PS5 wird bald fortgesetzt und schickt euch noch weiter in die Vergangenheit!

Dieses Spin-off einer beliebten Mittelalter-Reihe macht einiges anders als seine Vorgänger.

Eines der besten im Mittelalter angesiedelten Spiele dieser Konsolengeneration bekommt schon bald ein Spin-off, das euch sogar noch weiter in der Zeit zurückreisen lässt. Zwar steht noch kein konkreter Erscheinungstermin fest, das Actionspiel soll aber noch 2026 erscheinen. Bei Amazon könnt ihr euch die Versionen für PS5 und Xbox Series X jetzt bereits mit Preisgarantie vorbestellen. Sollten sie vor dem Release noch günstiger werden, zahlt ihr also automatisch weniger:

Falls ihr euch nun fragt, womit ihr euch bis zum Release dieses Spiels die Zeit vertreiben sollt, haben wir hier noch ein paar weitere neue PS5-Spiele für euch, die schon deutlich früher erscheinen:

Mittelalter & mythologische Antike: Das ist das neue PS5-Actionspiel!

Resonance schickt euch sowohl ins 14. Jahrhundert als auch in eine mythologische Version der Antike.

Es geht hier um Resonance: A Plague Tale Legacy, ein Prequel zu A Plague Tale: Innocence und Requiem, das 15 Jahre vor Requiem (also etwa im Jahr 1334) spielt und eine neue Hauptfigur liefert. Diesmal seid ihr mit Sophia auf der fiktiven, an Kreta angelehnten Insel des Minotaurus unterwegs und erforscht auf der Suche nach Schätzen die Überreste uralter Bauwerke, die aus der minoischen Zeit (etwa 2000 bis 1100 v. Chr.) stammen.

Durch sogenannte Echos der Vergangenheit könnt ihr dabei sogar zwischen dem Mittelalter und der minoischen Zeit wechseln und durch eure Aktionen in der Vergangenheit die Gegenwart umformen. Dabei scheint ihr auch tief in die Mythologie einzutauchen, denn laut den Entwicklern besteht zwischen eurer Hauptfigur und dem legendären Minotaurus eine seltsame Verbindung. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass ihr es mit verschiedenen übernatürlichen Kräften zu tun bekommt.

1:43 Resonance: A Plague Tale Legacy - Mittelalter-Reihe bekommt eine Vorgeschichte mit mehr Action

Autoplay

Spielerisch ist Resonance wie die beiden anderen A-Plague-Sale-Spiele ein Action-Adventure, scheint allerdings mehr Wert auf Nahkämpfe und Rätsel zu legen als seine sehr auf die Story und aufs Schleichen fixierten Vorgänger. Mit seiner Erforschung alter Ruinen voller Prüfungen und rätselhafter Mechanismen erinnert Resonance zudem stark an Tomb Raider.

Ob sich dieser Eindruck im fertigen Spiel bestätigt, bleibt aber noch abzuwarten. Generell war noch zu wenig von Resonance zu sehen, um einschätzen zu können, ob es die Qualität der anderen Spiele der Reihe halten oder sogar übertreffen kann und ob die Änderungen am Gameplay und Setting zünden werden. Optisch sieht das Action-Adventure aber jedenfalls schon mal sehr schick aus, an der Produktionsqualität hat man bei dem Spin-off also offenbar nicht gespart.