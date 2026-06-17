Die besten Pizzaöfen zum Prime Day 2026: Ninja, Ooni & Cozze gehören auf euren Merkzettel!

Pizza ist viel mehr als nur Fast Food und ein Pizzaofen kann auch weitaus mehr, als nur Pizza.

Liebe geht durch den Magen und kaum ein Land in Europa steht so sehr für gutes Essen wie Italien (nimm das, Frankreich!). Klar, italienische Küche ist viel mehr, als nur Pizza und Pasta, aber es gibt einen Grund, warum die Klassiker seit Jahrzehnten so beliebt sind.

Während man Nudeln ziemlich einfach zu Hause machen kann, ist es bei Pizza nicht allzu leicht, obwohl das Gericht eigentlich ziemlich simpel ist. Die Zutaten sind eine Sache, aber am Ende ist es der Ofen, der den entscheidenden Unterschied zwischen "Da kann man nicht meckern" und "È la fine del mondo" macht. Zum Amazon Prime Day wird es bestimmt einige starke Pizzaöfen im Angebot geben, also haltet Ausschau!

Meine Favoriten im Kurzüberblick:

Was muss ein guter Ofen für Pizza können?

Wer an Pizza denkt, denkt in erster Linie an einen Holz- oder Steinofen. Genaugenommen sind beide das Gleiche, denn so ein klassischer Steinofen wird nun mal direkt mit Holz erhitzt. Auch auf Amazon könnt ihr euch so einen holen, wie zum Beispiel den MOVELAR Stromboli Holzofen auf Rollen, aber dass der am Prime Day im Angebot sein wird, bezweifle ich stark.

Brennt und glüht das Holz erstmal in einem klassischen Steinofen, wird es über 600 °C heiß – inklusive holzigem Raucharoma.

Auch wenn es das Nonplusultra wäre, müsst ihr keine 2000 Euro für einen Pizzaofen ausgeben, denn der Ofen sollte über 400 °C kommen, und dafür reichen deutlich kleinere und günstigere Gas- oder Elektroöfen.

Ooni & Cozze – Gasöfen als kleine, effektive Lösung

Um zumindest ein echtes Feuer zu behalten, greifen viele als Alternative zu gasbetriebenen Pizzaöfen. Diese kommen ziemlich einfach auf über 500 °C, was großartige Pizza ermöglicht und die Standardlösung für zu Hause sein sollte, sofern es möglich ist. Marken wie Ooni und Cozze sind schon etablierte Größen bei Enthusiasten, aber auch aus Deutschland kommen starke Pizzaöfen, wie zum Beispiel der WMF Pizzaiolo Pro oder der Burnhard Fat Tony.

Modelle wie der Fat Tony von Burnhard haben ein Thermometer eingebaut. So habt ihr immer den perfekten Überblick.

Merkt euch diese Gas-Pizzaöfen vor:

Ninja & Tefal – die besten elektrische Lösungen

Wenn Gas meine Standardempfehlung ist, warum sollte man einen elektrischen Ofen haben wollen? Mal abgesehen von Strom- und Gaskosten, erlauben viele Hausverwaltungen in großen Wohnblocks keine offenen Feuerquellen auf Balkons, wozu Gas eben auch dazugehört. Ich selbst muss deshalb auf Gas verzichten, aber zum Glück gibt es wirklich starke Öfen, von denen einige sogar eine Sache besser machen können, als Gas – holziges Raucharoma.

Auch Ooni und Cozze haben hervorragende elektrische Pizzaöfen, die mit bis zu 450 °C locker eine gute neapolitanische Pizza machen können.

Merkt euch diese elektrischen Pizzaöfen vor:

Tipps und Infos zum Prime Day – nutzt die Wunschliste!

Der Amazon Prime Day startet am 23. Juni und geht bis zum 26. Viele Angebote sind für alle Kunden verfügbar, aber ein Großteil besteht aus exklusiven Prime-Angeboten, die nur für Mitglieder von Amazon Prime verfügbar sind. Falls ihr keine Lust auf Abo-Gebühren habt, dann könnt ihr euch als Neukunden auch einen kostenlosen Monat Amazon Prime holen.

Da er Prime Day von Dienstag bis Freitag – also mitten in der Woche – läuft, ist das natürlich für die Arbeitenden ganz doof. Vor allem die zeitlich limitierten Blitzangebote kann man verpassen, wenn man nicht durchgehend die Amazon-Homepage abcampt. Auf der Amazon Shop-App könnt ihr euch für diesen Fall einen Deal-Alarm für vorgemerkte Produkte einstellen.

Wird ein vorgemerkter Artikel günstiger, bekommt ihr so eine Benachrichtigung und könnt sofort zuschlagen. Ein einfacher Trick, um nie wieder ein Angebot seiner Lieblingsprodukte zu verpassen. So könnt ihr euch über die nächsten Tage auf den Prime Day vorbereiten.