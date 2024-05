Die beste Videospiel-Story aller Zeiten ist auch als Verfilmung der absolute Hammer - ein Muss zum Spielen und Schauen!

Postapokalyptische Anblicke wie diese gibt es in einem der besten Storyspiele aller Zeiten jede Menge. Holt es unbedingt nach, falls ihr es verpasst haben solltet.

"The Last of Us" ist zweifellos ein Meisterwerk, das nicht nur als eines der besten Story-Games aller Zeiten gilt, sondern auch so beeindruckend ist, dass es sogar verfilmt wurde. Die PlayStation-Community schwärmt noch immer von diesem Spiel und jetzt ist es endlich für PC und das für einen unschlagbaren Preis erhältlich.

Ein Meilenstein unserer Generation: Fesselnde Atmosphäre trifft auf geniales Storytelling

Das Entwicklerstudio Naughty Dog ist die Schmiede vieler moderner Klassiker, aber mit "The Last of Us" haben sie ein Spiel geschaffen, das die Zeit überdauern wird. Die Geschichte von Joel und Ellie hat Spieler auf der ganzen Welt in ihren Bann gezogen und sich als Maßstab für herausragendes Storytelling etabliert.

Mit über 500 Auszeichnungen, darunter "Spiel des Jahres", ist es nicht verwunderlich, dass dieses Spiel als eines der besten seiner Art gefeiert wird und auch die GameStar-Redaktion setzt es auf Platz 3 der besten Story-Spiele aller Zeiten. Im Test erfahrt ihr noch mehr über das Spiel, genauer gesagt das Remake:

11:56 The Last of Us Part 1 - Das Remake ist ein technischer, aber kein spielerischer Meilenstein - Das Remake ist ein technischer, aber kein spielerischer Meilenstein

Die Atmosphäre und die Erzählweise von "The Last of Us" sind bis heute unvergleichlich. Bereits auf der PS3 sorgte das Spiel für Furore und wird nun auf der PS5 in einer noch nie dagewesenen Qualität präsentiert, die das Spiel verdient. Mit beeindruckender 4K-Grafik und verbesserten Effekten ist die Remastered-Version ein absolutes Muss für alle, die dieses Meisterwerk noch nicht erlebt haben.

Auch als Serie mit Starbesetzung ein Hit!

Und nicht nur das Spiel selbst, sondern auch seine Verfilmung hat die Fans begeistert. Die Serie mit Pedro Pascal und Bella Ramsey in den Hauptrollen fängt die düstere und fesselnde Welt von "The Last of Us" eindrucksvoll ein. Seit ihrer Erstausstrahlung im Jahr 2023 hat die Serie die Zuschauer in ihren Bann gezogen und positive Kritiken erhalten.

Bella Ramsey und Pedro Pascal - beide standen schon in Game Of Thrones vor der Kamera - jetzt sind sie Ellie und Joel.

Die erste Staffel ist bereits auf Amazon erhältlich und Fans können sich auf eine zweite Staffel freuen, die wenn sie sich an dem Nachfolger "The Last of Us: Part 2" orientieren wird, genauso beeindruckend sein wird wie ihr Vorgänger.

Wer dieses Meisterwerk noch nicht erlebt hat, sollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, es auf der PS5 zu spielen oder sich die packende Serie auf Amazon anzusehen. Mit seiner fesselnden Story und seinen beeindruckenden Charakteren gehört "The Last of Us" zweifellos zu den besten Werken der Videospielgeschichte.