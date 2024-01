Das sind die 20 besten Spiele für Xbox Series X/S des Jahres 2023 laut Metacritic

Das sind die besten Xbox Games laut Metacritic.

Das Jahr 2023 ist vorbei und auf der Plattform Metacritic können wir uns anschauen, welche Spiele für die jeweiligen Plattformen in den vergangenen 12 Monaten triumphiert und die besten durchschnittlichen Review-Scores eingefahren haben. Die 20 besten Xbox Series X/S-Titel laut Metacritic bereiten wir in diesem Artikel für euch auf.

Die besten PS5-Spiele 2023 laut Metacritic haben wir übrigens hier für euch parat:

Top 20 Xbox Series X/S-Spiele des Jahres 2023 laut Metacritic

Platz 20: Mortal Kombat 1 (Metascore 85)

Platz 19: Remnant II (Metascore 85)

Platz 18: Dredge (Metascore 85)

Platz 17: Hogwarts Legacy (Metascore 85)

Platz 16: Blasphemous (Metascore 85)

Platz 15: Age of Empires 2: Definitive Edition (Metascore 86)

Platz 14: Hi-Fi Rush (Metascore 87)

Platz 13: Monster Hunter Rise (Metascore 87)

Platz 12: Persona 3 Portable (Metascore 87)

Platz 11: Sea of Stars (Metascore 89)

Platz 10: Resident Evil 4 - Seperate Ways (Metascore 89)

Platz 9: Persona 4 Golden (Metascore 89)

Platz 8: Cocoon (Metascore 89)

Platz 7: Dead Space Remake (Metascore 89)

Platz 6: Street Fighter 6 (Metascore 90)

Platz 5: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (Metascore 91)

Platz 4: Resident Evil 4 Remake (Metascore 91)

Kommende Xbox-Spiele 2024: Bevor es mit der Top 3 weitergeht, findet ihr hier unseren Release-Plan, der euch verrät, welche Xbox-Spiele euch in diesem Jahr erwarten:

Platz 3: Diablo 4

2:02 Diablo 4 - Der Ankündigungstrailer von Season 2 'Saison des Blutes'

Metascore: 91

Auf Platz drei der Auflistung hat es Blizzards düsteres Hack'n'Slay Diablo 4 geschafft, das im Oktober übrigens in die zweite Season gestartet ist. Falls ihr das Spiel wieder anfangen wollt, findet ihr hier alle Infos dazu:

Platz 2: The Witcher 3 Complete Edition

2:01 The Witcher 3: Wild Hunt - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade

Metascore: 94

The Witcher 3 in einer Topliste von 2023? Ganz genau! Anfang des vergangenen Jahres ist nämlich die Complete Edition des ursprünglich 2015 veröffentlichten Fantasy-Spiels für Xbox Series X/S mit visuellen Verbesserungen und weiteren kleineren Anpassungen erschienen. Die beste Chance also, CD Projekt REDs Rollenspiel-Meisterwerk endlich nachzuholen!

Platz 1: Alan Wake 2

14:47 Alan Wake 2 - Test-Video zum neuen Remedy-Hit

Metascore: 94

Und wie sollte es anders sein: Das Horror-Abenteuer Alan Wake 2 schafft es auf Platz 1 der besten Xbox-Games des vergangenen Jahres. Der Titel ist ein echtes Brett in Sachen Atmo und sieht dabei auch noch umwerfend aus. Das Spiel unserer (Alb)-Träume? Zumindest kommt's nah dran, in Sachen Technik hinken die Versionen für Xbox Series X/S und PS5 dem PC leicht hinterher.