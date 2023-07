Xbox Series X/S-Spiele 2024: Alle bestätigten Spiele für Xbox im nächsten Jahr

Diese Spiele erscheinen auf den Xbox-Konsolen bisher in 2024.

Welche Xbox-Spiele erscheinen 2024? Mit unserer Releaseliste schauen wir schon einmal in die Zukunft und werfen einen Blick auf die Spiele, die im nächsten Jahr für Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen sollen.

Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2024 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell. Letztes Update am 07. Juli: Flintlock wurde auf 2024 verschoben.

Alle Xbox-Spiele, die im Januar 2024 erscheinen

1:49 Das neue Prince of Persia zeigt sich im Gameplay-Trailer und verrät das Release-Datum

Prince of Persia: The Lost Crown - 18. Januar

Alle Xbox-Spiele, die im Februar 2024 erscheinen

Release-Liste aller Xbox-Spiele, die offiziell 2024 erscheinen

2:07 Das Reboot von Fable sieht im ersten Gameplay beeindruckend gut aus

Xbox-Spiele, die vielleicht 2024 oder später erscheinen

3:44 Perfect Dark kehrt zurück im ersten Ankündigungstrailer für Xbox

Folgende Spiele haben noch keinen offiziellen Release-Zeitraum, erscheinen aber vermutlich erst später. Deshalb können wir bei folgenden Titeln davon ausgehen, dass sie frühestens 2024 aufschlagen:

Die Xbox-Highlights im Jahr 2024 vorgestellt

Black Myth: Wukong

8:22 Black Myth: Wukong - 8 Minuten neue Gameplay-Szenen machen Lust auf den Grafik-Hit

Darum geht's: In Black Myth: Wukong schlüpfen wir in das Fell des berühmten Affenkönigs, der in der chinesischen Folklore zu den bekanntesten Figuren gehört. Das Action-Adventure bietet packende Kämpfe aus der Third Person-Perspektive, in denen wir auf den magischen Langstab zurückgreifen, der sich auf Wunsch auch verlängern lässt. Auch großangelegte Bosskämpfe sind im Spiel zu finden.

Hinweis: Noch ist das Spiel nicht für Konsolen bestätigt, weshalb der Release im Sommer 2024 auch erst einmal nur für PC sein könnte.

Like a Dragon 8

1:04 Like A Dragon 8: Neues Yakuza-Spiel bringt Ichiban und Kiryu zurück

Darum geht's: Mit dem mittlerweile achten Teil der beliebten Yakuza-Reihe wird das JRPG-Kampfsystem des Vorgängers fortgesetzt. Wieder einmal müsst ihr eine Gruppe angeführt durch Ichiban in rundenbasierten Kämpfen steuern. Neu dazu stößt Kazuma Kiryu, der endlich zu der Geschichte wieder beiträgt. Seine Rolle als Hauptprotagonist der unzähligen Spiele vor Yakuza 7 haben ihn bei Videospiel-Fans bekannt gemacht.

Auf welches Xbox-Spiel freut ihr euch 2024 am meisten?