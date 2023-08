Diablo 4 Season 2: Start-Termin und Inhalte - Alles, was wir über die nächste Saison wissen

Wir haben für euch alle Infos über die kommende Season zusammengetragen.

Am 20. Juli ist Diablo 4 in die erste Season, die Saison der Boshaftigkeit, gestartet. Die Season, in der sich alles um boshafte Herzen, beziehungsweise eine neue Verderbnis dreht, läuft also noch keinen Monat. Trotzdem wissen wir schon ein paar Dinge darüber, wie es in der nächsten Saison weitergehen soll. Wir fassen alle Infos für euch zusammen.

Saison-Start: Wann beginnt Season 2 in Diablo 4?

Die Seasons in Diablo 4 ziehen sich über drei Monate. Demnach wird Season 1 im Oktober enden. Glauben wir einer Einblendung, die kurz in einem Trailer zu sehen war, haben wir sogar nur 81 Tage Zeit für die erste Saison.

In einem Erklär-Trailer zur ersten Season war einen Moment lang als Start-Termin für Season 2 der 9. Oktober zu sehen. Allerdings wurde das nicht kommentiert und es wäre möglich, dass es sich nur um einen Platzhalter handelt, schließlich war eher mit einem Beginn im späten Oktober zu rechnen. Das ist das Video:

6:12 Dieser Diablo 4-Trailer erklärt euch wirklich alles, was ihr zu Season 1 wissen müsst

Neue Inhalte: Das wissen wir bereits

Blizzard hatte zum Beginn der Saison der Boshaftigkeit erst mal mit anderen Themen zu tun. Viele Änderungen wie Klassen-Nerfs kamen nämlich gar nicht gut an. Der nachgeschobene Patch 1.1.1 machte viele Neuerungen wieder rückgängig. Doch einiges wissen wir trotzdem schon über Season 2:

Möglicher Edelstein-Tab: Blizzard hat den separaten Platz zur Aufbewahrung der vielen Steine schon kurz nach Release angekündigt. Es handelt sich dabei um einen großen Fanwunsch. Dass er kommt, ist bekannt, aber wann ist fraglich. Das soll nämlich frühestens zu Season 2 geschehen. Ganz sicher können wir also nicht sein.

Neue Endgame-Inhalte und Farming-Optionen: Im Campfire-Talk am 20. Juli hat Blizzard zudem verraten, dass Season 2 wieder neuen Content für das Endgame liefern soll. Außerdem soll es gezielter möglich sein, Uniques zu farmen.

Änderungen beim Elementen-Widerstand: Auch diesbezüglich soll sich in Season 2 etwas tun.

Allgemeines zu Seasons in Diablo 4

Mehr Infos über das Battle Pass-Modell findet ihr hier. Wir können davon ausgehen, dass uns auch im Oktober wieder eine neue Story und eine Saisonreise in mehreren Akten erwartet, bei der wir durch das Erfüllen bestimmter Aufgaben neue Kapitel freischalten. Zudem müssen wir für jede neue Season auch einen frischen Charakter erstellen.

Wie sieht's bei euch aus? Wartet ihr bereits auf Season 2 und was müsste sie für euch bieten?