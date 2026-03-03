Amazon kündigt neuen Riesen-Sale an: Nächste Woche starten über eine Million Angebote!

Einen Teil der Amazon-Eigenmarken gibt es jetzt schon günstiger, über eine Million weiterer Deals sollen nächste Woche folgen.

Amazon hat gerade das nächste gigantische Sale-Event angekündigt: Am 10. März, also am Dienstag nächster Woche, starten die Frühlingsangebote und sollen laut Amazon über eine Million Sonderangebote aus den verschiedensten Bereichen liefern. Die ersten Vorab-Deals laufen sogar schon jetzt, die Übersicht über die Aktion findet ihr hier:

Offizieller Startzeitpunkt des Sales ist pünktlich um Mitternacht. Die Aktion soll dann eine volle Woche lang und somit bis zum 16. März dauern. Wie immer bei solchen Amazon-Sales könnten die besten Angebote jedoch schon sehr viel schneller vergriffen sein, weshalb es zu empfehlen ist, möglichst frühzeitig zuzuschlagen. Was ihr von dem Sale erwarten könnt und was ihr sogar schon jetzt bekommt, haben wir euch hier zusammengefasst:

Amazon Frühlingsangebote: Diese Deals laufen schon jetzt!

Den Amazon Fire TV Stick könnt ihr euch schon jetzt günstiger schnappen, bislang allerdings nur im Bundle.

Bei den Deals, die Amazon schon vorab gestartet hat, handelt es sich wie üblich vor allem um Amazon-Eigenmarken vom Fire TV Stick bis zur Ring-Außenkamera. Viele der Geräte gibt es dabei nicht einzeln, sondern im Bundle mit anderen Geräten günstiger. Nächste Woche zum offiziellen Sale-Start werdet ihr die meisten davon aber sicherlich auch noch in Einzel-Deals abstauben können.

Hier eine kleine Auswahl mit ein paar der stärksten Angebote, die schon jetzt laufen:

Welche Frühlingsangebote starten nächste Woche?

Amazon hat zwar bereits einige Andeutungen gemacht, genau wissen wir aber noch nicht, was uns nächste Woche erwartet.

Amazon hat bereits ein paar Angebote angekündigt, dabei handelt es sich jedoch fast ausschließlich um hauseigene Produkte und Services. So soll es etwa Amazon Music Unlimited drei Monate lang kostenlos geben (vermutlich aber nur für Neukunden). Darüber, was uns sonst noch erwartet, können wir bislang nur spekulieren, wobei wir jedoch immerhin auf die Erfahrungen aus den Vorjahren zurückgreifen können.

Im Gaming-Bereich gab es im letzten Jahr beispielsweise eine ganze Menge Switch- und PS5-Spiele im Angebot, für Xbox konnte man vor allem Hardware wie Controller und Speicherkarten günstig abstauben. Außerdem sind die großen Amazon-Sales natürlich stets eine gute Gelegenheit, um nach einem neuen 4K-Fernseher oder anderen Home-Entertainment-Produkten wie Soundbars, Tablets und Soundsystemen Ausschau zu halten.

Welche Modelle konkret im Angebot sein werden, lässt sich jedoch unmöglich vorhersagen. Deshalb bleibt im Moment nur abzuwarten und am nächsten Dienstag möglichst schnell hier auf der Übersichtsseite nachzusehen, um sich die Top-Deals zu sichern, bevor sie weg sind: