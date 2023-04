Die besten 10 Resident Evil Spiele im Community-Ranking - Ihr habt gewählt

Leon ist in all euren Top 3 Spielen.

Die Neuauflage zu Resident Evil 4, einem der beliebtesten Teile der Reihe, ist gerade erst erschienen und hat top Wertungen kassiert. Für uns der perfekte Anlass, bei euch nachzuhaken, welche Ableger eigentlich eure liebsten sind.

Wir haben euch die Hauptreihe und ein paar der bekanntesten Spin-offs zur Wahl gestellt und ihr habt eure persönliche Top Ten gewählt. Dabei ist ein bunter Mix aus ganz unterschiedlich ausgerichteten Titeln entstanden. Hier sind die liebsten Resi-Spiele der GamePro-Community.

*Stand der Auswertung: 4. April 2023, 13 Uhr

Platz 10: Resident Evil 5

4%, 303 Abstimmungen

Resident Evil 5 setzt stark auf Action, ein unverbrauchtes Afrika-Setting und lässt sich im Gegensatz zu den Vorgängern im Koop spielen. Dabei steuert eine Person Resi-Veteran Chris Redfield, die andere seine lokale Verstärkung Sheva Alomar. Bei euch hat es dieses Konzept ganz knapp in die Top Ten geschafft.

Platz 9: Resident Evil

5%, 403 Abstimmungen

Der Klassiker von 1996 hat bei euch noch ein bisschen besser abgeschnitten. Das erste Resident Evil fokussierte sich mehr auf Rätsel und den Survival-Aspekt und entführte uns mit fester Kameraposition wahlweise als Jill Valentine oder Chris Redfield in die gruselige Spencer-Villa.

Platz 8: Resident Evil: Code Veronica

6%, 483 Abstimmungen

Code Veronica wird immer gerne genannt, wenn es darum geht, welcher Ableger dringend ein Remake bräuchte. Die Technik des Spiels, in dem Claire Redfield ihren Bruder Chris sucht, ist nicht mehr auf dem neuesten Stand, trotzdem ist der Titel immer noch ein Fan-Liebling und bei euch auf Platz 8.

Platz 7: Resident Evil HD Remaster/Remake

6%, 529 Abstimmungen

Und noch mal ist das erste Resident Evil bei euch in der Top Ten gelandet, aber dieses Mal in der Remake-Version, die eine aufgebesserte Grafik erhalten hat.

Platz 6: Resident Evil Village

7%, 556 Abstimmungen

Resident Evil Village schlägt in eine ganz andere Kerbe und konfrontiert uns in der Egoperspektive mit Werwölfen und finsteren Gestalten wie der riesigen Lady Dimitrescu. Inzwischen können wir Ethan Winters dank einer Erweiterung auch aus der Third-Person steuern.

Platz 5: Resident Evil 7

7%, 585 Abstimmungen

Ethans erstes Abenteuer hat bei euch sogar noch besser abgeschnitten und es in die Top 5 geschafft. Resident Evil 7 ist wohl der gruseligste Teil der Reihe, in dem sich Ethan auf die Suche nach seiner Frau Mia macht. Dabei verschlägt es ihn auf das ländliche Anwesen der Familie Baker.

Platz 4: Resident Evil 2

8%, 661 Abstimmungen

Im zweiten Teil von Resident Evil erlebt Leon S. Kennedy so ziemlich den schlimmsten ersten Arbeitstag, den wir uns vorstellen können. Er wird konfrontiert mit der Zombie-Apokalypse in Raccoon City und treibt sich genau wie Claire Redfield, die wahlweise spielbar ist, in einem der beliebtesten Settings der Reihe herum, dem Polizeirevier. Erschienen ist das Spiel 1998.

Platz 3: Resident Evil 4

3:30 Resident Evil 4 Ultimate HD Edition - Gameplay-Szenen aus dem HD-Remake

13%, 1.079 Abstimmungen

Das originale Resident Evil 4 aus dem Jahr 2005 steht wie kaum ein anderes Spiel für Survival-Horror schlechthin. Der Titel erschien zuerst für den GameCube, schaffte es dann aber mit einigen optischen Verbesserungen auf so ziemlich jede andere Plattform danach.

Leons Rettungsmission im düsteren Spanien setzte als erster Titel der Reihe auf eine Schulterkamera, mit der wir unmittelbar nah am Geschehen dran sind und lässt die feste Kameraperspektive hinter sich. Bei euch schafft das Spiel es mit großem Abstand zum vierten Platz unten aufs Siegertreppchen.

Platz 2: Resident Evil 2 Remake

6:53 Resident Evil 2 - Test-Video zur Horror-Neuauflage: Ein Paradebeispiel von einem Remake

18%, 1.499 Abstimmungen

Auch wenn das Original immer noch viele Fans hat, wie diese Abstimmung zeigt, hat die Neuauflage es noch weiter nach vorn geschafft, nämlich bis fast ganz oben aufs Siegertreppchen. Das Resident Evil 2 Remake ist nicht nur eine Version des Spiels mit aktueller Technik, sondern bringt ein ganz neues Spielgefühl mit.

Es lässt die feste Kameraperspektive des Originals hinter sich, setzt stattdessen auf eine Third-Person-Ansicht und spielt sich wie ein moderner Shooter. Trotzdem fängt es den Charme des Originalspiels ein.

Platz 1: Resident Evil 4 Remake

2:14 Resident Evil 4 Remake - Neuer Trailer zeigt die starke Technik der Neuauflage

19%, 1.551 Abstimmungen

Das Remake hat bei euch tatsächlich im Vergleich zum Original noch mal zwei Plätze gutgemacht. Zwar hat sich hier in Sachen Kameraperspektive im Gegensatz zur Neuauflage von RE2 nichts getan und auch die Grafik hat keine ganz so extreme Wandlung durchgemacht, trotzdem ist das Resident Evil 4 Remake ein ganz neues Spiel. Außerdem sieht es - zumindest auf der Current Gen - richtig schick aus.

Leon kann jetzt gleichzeitig Laufen und Schießen, wir können die Kamera jederzeit frei anpassen und außerdem coole neue Gameplay-Mechaniken nutzen. Fast alle Angriffe lassen sich mit Leons Messer parieren und dieses kann jetzt zerbrechen. Außerdem wurde auch an Story und Charakteren gearbeitet.

Hättet ihr damit gerechnet, dass sich ganz oben Resident Evil 4 und 2 in unterschiedlichen Versionen abwechseln?