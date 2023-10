'Wenn Bethesda Cyberpunk 2077 gemacht hätte': Fans machen sich mit genialem Video über Starfield-Ladezeiten lustig

Cyberpunk 2077 kommt weitestgehend ohne Lade-Unterbrechungen aus, Starfield nicht.

Wer Cyberpunk 2077 und Starfield innerhalb kürzester Zeit spielt, wird viele Unterschiede bemerken. Vor allem die Lade-Bildschirme in Starfield fallen besonders auf, wenn wir uns erst einmal an die flüssigen Übergänge aus dem CD Projekt RED-Spiel gewöhnt haben. Dementsprechend machen sich einige Fans jetzt einen Spaß daraus, zu zeigen, wie es andersherum aussehen könnte.

Wie sich Cyberpunk 2077 spielen würde, wenn es von Starfield-Macher Bethesda wäre

Ganz wichtig, vorneweg: Selbstverständlich handelt es sich dabei um einen Scherz und das Ganze sollte nicht allzu ernst genommen werden. Sowohl Cyberpunk 2077 als auch Starfield haben ihre ganz eigenen Vorzüge und können richtig viel Spaß machen, wenn ihr euch darauf einlasst.

Aber stellt euch mal vor, ihr würdet in Cyberpunk 2077 ständig von Ladebildschirm-Unterbrechungen aus dem Spielfluss gerissen werden. Jedes Mal, wenn ihr einen Fahrstuhl betretet, eine Wohnungs- oder Haustür öffnet und in ein Auto steigt. Das würde dann ungefähr so aussehen:

Das sorgt natürlich für angeregte Debatten: Viele Fans wundern sich zum Beispiel, dass wir in Starfield zwar oft auf Ladebildschirme treffen, die sich aber in die entgegengesetzte Richtung plötzlich umgehen lassen, wenn wir zum Beispiel mit dem Jetpack von Balkonen springen. Das heißt, dass eigentlich vielleicht keine Lade-Unterbrechung nötig wäre, weil alles Teil derselben Level-Umgebung beziehungsweise Zelle ist.

Wieso immer nur persönlich? Gleichzeitig entspinnt sich eine Diskussion darum, wieso wir in Cyberpunk 2077 fast alles über unser Handy regeln können, in Starfield aber andauernd mit allen immer nur persönlich reden können. Warum müssen wir immer Auge in Auge mit den Leuten sprechen, gibt es wirklich keine anderen Möglichkeiten?

Es wirkt tatsächlich ziemlich verwunderlich, dass in einer so futuristischen Welt wie der von Starfield einfach niemand irgendeine Art der Kommunikations-Geräte zu benutzen scheint. Ein Redditor schreibt, Bethesda würde immer noch Quests mit einem Mindset entwickeln, das auf einer Welt ohne Technologie basiert wie in Elder Scrolls.

Wie steht ihr zu Ladeunterbrechungen in Starfield, was sagt ihr zu den Handys und wie findet ihr das Video?