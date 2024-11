Bis zu 95% Rabatt: Riesiger PS Store Sale mit über 1.500 Angeboten gestartet - das sind unsere 17 Empfehlungen

Battlefield 1 zählt zu den Highlights des neuen PS Store-Sale.

Es ist Black Friday/Week-Zeit, dementsprend gibt es derzeit an allen Ecken und Enden Rabatte und Angebote. Sony macht da mit seinem PlayStation Store keine Ausnahme. Entsprechend gibt es nun wieder viele hunderte Angebote für die PlayStation-Konsolen. Damit ihr euch nicht mühsam durch alle durchwühlen müsst, haben wir ein paar Highlights für euch herausgesucht.

Bis wann läuft der Sale im PS Store? Die neuen Angebote gelten bis zum 3. Dezember 2024 um 00:59 Uhr deutscher Zeit.

Unsere Empfehlungen aus dem aktuellen PS Store-Sale

Unser Highlight: Battlefield 1

10:11 Battlefield 1 - Test-Video: Ein Multiplayer-Megahit - Test-Video: Ein Multiplayer-Megahit

Preis: 1,99 statt 19,99 Euro (90% Rabatt)

1,99 statt 19,99 Euro (90% Rabatt) Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter GamePro-Wertung: 91 von 100

Battlefield 1 zählt seit seinem Release 2016 zu den besten Teilen der Shooter-Reihe. Die Atmosphäre auf den Schlachtfeldern des 1. Weltkriegs ist einfach eine Wucht, die Klassen sind gut ausbalanciert und der Wechsel zwischen Fahrzeuggefechten und Infanterie erzeugt einen spaßigen Sog.

Auch heute noch finden sich genug Spieler*innen im hervorragenden Multiplayer-Modus, der viele abwechslungsreiche Maps und Modi bietet. Und auch die Singleplayer-Kampagne, die in mehreren sogenannten Kriegsgeschichten erzählt wird, gehört zu den besseren der Reihe.

Was Battlefield 1 im Detail so hervorragend macht, könnt ihr oben in unserem Testvideo sehen oder im Testartikel nachlesen.

Ist für euch bei den neuen PlayStation-Angeboten etwas dabei? Habt ihr vielleicht noch andere Empfehlungen? Dann gerne rein damit in die Kommentare.