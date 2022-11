Black Friday – Call of Duty: Modern Warfare 2 jetzt für PS4, PS5 & Xbox im Angebot

Call of Duty: Modern Warfare 2 könnt ihr jetzt sowohl für PS4 und PS5 als auch für Xbox Series und Xbox One 31 Prozent günstiger bekommen. Ihr zahlt somit nur noch 54,99€ statt 79,99€. Angesichts dessen, dass der First Person Shooter erst am 28. Oktober erschienen ist und sich allem Anschein nach auch ohne Sonderangebote hervorragend verkauft, ist das ein ziemlich guter Deal. Gestartet wurde das Angebot im Black Friday Sale bei Otto, Amazon ist allerdings inzwischen mitgezogen:

Bei Amazon solltet ihr allerdings beachten, dass noch 5€ Versandkosten hinzukommen, weil Call of Duty: Modern Warfare 2 erst ab 18 freigegeben ist. Bei Otto kostet der Versand 2,95€ oder ist kostenlos, wenn ihr über Otto Up Plus verfügt. Wenn ihr eine kostenlose Mitgliedschaft bei Otto Up Basic abschließt, könnt ihr euch übrigens Up-Punkte im Wert von 10€ sichern und so zusätzlich sparen.

Wie gut ist Call of Duty: Modern Warfare 2?

13:08 Call of Duty: Modern Warfare 2 - Test-Video zur Story-Kampagne

Bei den Kund*innen kommt das neue Call of Duty anscheinend gut an, es handelt sich jedenfalls um das zum Release umsatzstärkste Call of Duty aller Zeiten. Unsere Gefühle im Test waren hingegen her gemischt. So bietet die Kampagne zwar viel Abwechslung und die üblichen spektakulären und toll inszenierten Momente, aber auch ein paar Abschnitte, die sehr in die Länge gezogen wirken.

Im Multiplayer waren wir begeistert von den toll designten Maps, den gut ausbalancierten Waffen und dem hervorragenden Gunplay. Die Kombination von sehr niedriger Time to Kill und eher langsamer Bewegungsgeschwindigkeit wirkte aber erst mal gewöhnungsbedürftig. Prinzipiell lobenswert ist zudem, dass Modern Warfare 2 eine Menge neue Ideen und Modi mitbringt, allerdings wirken nicht alle davon richtig durchdacht.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem ausführlichen Testbericht:

