Black Friday Deal: Jetzt 128 GB MicroSD-Speicherkarte für nur 9,99€ bei Saturn holen

Bei Saturn bekommt ihr schon jetzt die ersten Black Friday Deals. Unter diesen finden ihr neben 4K-Fernseher, Handys und Gaming-Angeboten für PS5 auch eine günstige Speicherkarte für Nintendo Switch: Die SanDisk Ultra MicroSD bekommt ihr in der weißen Version mit 128 GB Speicher für nur 9,99€ (UVP: 29,49€). Damit ist Saturn nicht nur mit einem Abstand von immerhin 5€ der derzeit günstigste Anbieter für dieses Modell, wir konnten auf der Vergleichsplattform Idealo auch keine andere MicroSD-Speicherkarte in dieser Größe zu einem so günstigen Preis finden.

Falls euch 128 GB zu wenig sind, könnt ihr alternativ übrigens auch die SanDisk Ultra mit 256 GB günstiger bekommen, allerdings nicht bei Saturn, sondern im parallel laufenden Black Weeks Sale bei MediaMarkt. Hier zahlt ihr nur noch 22€. Auch diese Karte könnt ihr laut Vergleichsportalen derzeit nirgendwo sonst so günstig bekommen. Beide Deals gelten noch bis zum 8. November, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind.

Was taugt die SanDisk Ultra MicroSD für Nintendo Switch?

Geschwindigkeit: Mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 100 MB/s ist die weiße SanDisk Ultra sehr gut für Nintendo Switch geeinget. Die Konsole erfordert eine MicroSD-Speicherkarte mit einer Lesegeschwindigkeit von wenigsten 60, besser aber über 80 MB/s. Bei der Schreibgeschwindigkeit schneidet die SanDisk Ultra hingegen eher mäßig ab, das ist für die Switch jedoch von geringer Bedeutung. Wollt ihr 4K-Videos aufnehmen, braucht ihr aber eine schnellere Karte.

Speicherplatz: 128 GB Speicher sind zwar nicht viel. Da Switch-Spiele aber in der Regel nicht sehr groß sind (The Legend of Zelda: Breath of the Wild liegt beispielsweise bei rund 15 GB), reicht der Platz trotzdem für einige große AAA-Titel oder eine Menge kleinerer Indie-Spiele. Falls ihr euch für die Version mit 256 GB entscheidet, solltet ihr damit erst recht eine ganze Weile eure Speichersorgen vergessen können.

In unserer Kaufberatung könnt ihr mehr darüber erfahren, worauf ihr beim Kauf einer Speicherkarte für Nintendo Switch achten solltet:

