Nintendo Switch Angebote am Black Friday: Zelda Tears of the Kingdom, Controller, MicroSDs, OLED

Am Black Friday könnten euch einige Angebote erwarten.

Der Black Friday hat für dieses Jahr bereits ein festes Datum: den 24. November 2023. Meist bleibt es aber nicht bei diesem einen Tag. Viele Shops starten mit ihren Angeboten schon Anfang der Woche und feiern dann die ganze Woche mit einer Black Week. Der Cyber Monday findet dann am 27. November statt.

Natürlich wird es auch wieder diverse Produkte rund um Nintendo Switch geben. Ob eine der Nintendo Switch Konsolen, passende Controller, Speicherkarten oder Spiele wie Zelda: Tears of the Kingdom, der Auswahl sind fast keine Grenzen gesetzt.

Oft sind die besten Angebote schnell vergriffen. Wir wollen euch deshalb einen Überblick geben, was euch erwartet. Was sind die besten Angebote für die Nintendo Switch?

Nintendo Switch Konsolen: OLED, Standard & Lite

Die verschiedenen Konsolen der Nintendo Switch sind am Black Friday oft im Angebot:

Es ist aber gut möglich, dass vor allem Bundles stark reduziert sein werden. Im vergangenen Jahr waren hier zum Beispiel viele Mario Editionen im Angebot.

Die Nintendo Switch gibt es am Black Friday oft im Angebot.

Mit ganz viel Glück könnte auch das Zelda: Tears of the Kingdom Modell der OLED am Black Friday reduziert sein.

Zelda: Tears of the Kingdom, Pikmin 4 und vieles mehr

Im Vergleich zum Prime Day ist die Auswahl an Nintendo Switch Spielen am Black Friday meist besser. Letztes Jahr waren unter anderem diese Spiele im Angebot:

Am vergangenen Prime Day war Zelda: Tears of the Kingdom allerdings auch zum Bestpreis zu haben. Es könnte also gut sein, dass ihr euch den Open-World-Hit im November wieder supergünstig sichern könnt. Möglich ist aber auch, dass noch neuere Nintendo Switch Spiele wie Pikmin 4 noch einmal drastisch im Preis fallen.

Verschafft euch doch hier einen Überblick von Pikmin 4:

10:53 Pikmin 4 - Test-Video zum knuffigen Strategiespiel für die Switch

Speichermedien für die Nintendo Switch

Um genug Platz für all die Spiele zu haben, die ihr euch beim Black Friday gönnen wollt, würde ich euch eine Micro-SD ans Herz legen. In den letzten Jahren waren diese immer im Angebot.

Controller und anderes Zubehör

In den vergangenen Jahren gab es am Black Friday immer ein großes Angebot an Nintendo Switch Controllern. Die Chancen stehen gut, dass es auch dieses Jahr wieder so sein wird.

Wie bei der Nintendo Switch selbst ist es auch hier möglich, dass die Special Designs angeboten werden:

Die offiziellen Joy-Cons gibt es in mehreren Farben.

Egal ob Blau/Neon-Gelb oder Neon-Lila/Neon-Orange: Die offiziellen Joy-Cons sollten beim Black Friday auch wieder im Angebot sein. Das liegt vor allem daran, dass die Joy-Cons schon länger nicht mehr in einem Deal zu sehen waren.