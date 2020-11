CoD Black Ops Cold War ist auf PS4 & Xbox One kleiner als gedacht

Vorbesteller*innen von Call of Duty: Black Ops Cold War können sich bereits ab morgen das Spiel vor dem offiziellen Launch herunterladen, um es pünktlich zum 13. November spielen zu können. Zumindest, falls sie die Xbox-One- oder PlayStation-4-Version vorbestellt haben. Nun ist bekannt, wie viel freien Speicherplatz ihr für den Shooter benötigt:

Für PS4 - 95 GB

Für Xbox One - 93 GB

Bislang war es ein Geheimnis, wie groß Call of Duty: Black Ops Cold War für PC und die Next-Gen-Konsolen sein wird. Erst jüngst wurde bekannt, dass PC-Spieler bis zu 250 GB Speicherplatz freihalten sollten. Doch dies beinhaltet anscheinend optionale erweiterbare Inhalt, denn wie Activision nun IGN verriet, benötigt ihr zum Launch gar nicht so viel Speicher, wie anfangs gedacht.

CoD wesentlich größer auf PS5 und Xbox Series X/S

Für die Next-Gen-Konsolen werden rund 30 GB mehr fällig als für die aktuelle Konsolengeneration. So müsst ihr auf der PS5 133 GB Speicherplatz einplanen, während Xbox-Series-X/S-Besitzer*innen 136 GB freiräumen müssen. Dabei können Modi wie die Kampagne oder der Zombie-Modus einzeln deinstalliert werden, um den benötigten Speicherplatz zu reduzieren.

Falls ihr unseren ersten Eindruck zur Beta des Spiels verpasst haben solltet, könnt ihr das nachholen:

Black Ops Cold War erscheint am 13. November 2020 für PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC. Am 19. November 2020 könnt ihr den Shooter dann auch auf PS5 spielen.

Werdet ihr das komplette Spiel installieren oder aufgrund von Speicherplatzgründen nicht alle Modi installieren?