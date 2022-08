Blizzard: Leak verrät mögliche Details zum neuen Survival-Spiel mit dem Codenamen Odyssey

Blizzard werkelt an einem großen neuen Survival-Titel. Dabei handelt es sich um die erste neue Marke des Konzerns seit Overwatch, das will schon was heißen. Allerdings wissen wir bisher so gut wie nichts über den mysteriösen Titel. Es gab lediglich zwei Konzeptkunstwerke zu bestaunen und ein paar magere Hinweise auf das Genre. Das könnte sich jetzt aber ändern, wenn diese geleakten Infos stimmen.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Publisher beziehungsweise Entwickler Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Mnaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Blizzards neues RPG soll angeblich Odyssey heißen und Crafting, Basisbau und mehr bieten

Darum geht's: Bereits vor einigen Monaten wurde von Blizzard offiziell bekannt gegeben, dass ein neues Survival-RPG in der Mache ist. Ein Name oder mehr wurde noch nicht verraten, aber alles, was zu dem Zeitpunkt bekannt war (inklusive der beiden Bilder), findet ihr hier:

Ein möglicher neuer Leak könnte jetzt einige weiterführende Informationen über den Titel verraten. Der soll unter dem Codenamen Odyssey firmieren und sich schon eine ganze Weile in der Entwicklung befinden.

Das Problem an der Sache ist allerdings, dass der Urheber des Leaks selbst betont, dass seine Informationen schon einige Monate alt seien (via: GamingBolt). Seitdem könnte sich quasi alles an dem Spiel geändert haben, dementsprechend vorsichtig solltet ihr damit umgehen.

Look wie Everwild? Windows Central-Autor Jez Corden berichtet im Xbox Two-Podcast, Odyssey habe ihn vom Look her an Titel wie Everwild oder Fable Legends erinnert. Es soll aber nicht nur märchenhaft, sondern auch richtig gut ausgehen haben. Garniert wurde der Look wohl mit einigen Maschinen, die an Steampunk und Alchemie erinnern.

Gameplay-Elemente wie Basisbau und Crafting sollen in Odyssey angeblich eine Rolle spielen – oder haben das zumindest anscheinend vor einigen Monaten getan. Dazu kommt wohl die Möglichkeit, eigene Läden zu öffnen, um beispielsweise Tränke an andere Spieler*innen zu verkaufen. Allerdings sei Odyssey nicht als MMO geplant, sondern eher als klassisches Survival-Spiel im Stil eines Ark: Survival Evolved.

Was haltet ihr von diesen möglichen Informationen? Was erhofft ihr euch von einem Blizzard-Survival-Spiel?