Blood Message: Neues Action-Adventure bringt Assassin's Creed-Vibes mit und schickt uns ins historische China

Im Rahmen des Summer Game Fest gab's Neues zum Singleplayer-Spiel Blood Message zu sehen, und das sah richtig gut aus.

Profilbild von Samara Summer

Samara Summer
14.06.2026 | 08:00 Uhr

In Blood Message haben wir einen weiten Weg durchs historische China vor uns. In Blood Message haben wir einen weiten Weg durchs historische China vor uns.

Im Summer Game Fest-Zeitraum wurden uns die Trailer und Ankündigungen nur so um die Ohren gehauen. Kleinere oder bisher noch weniger bekannte Titel konnten da neben den lang etablierten Marken schnell mal untergehen. Darum wollen wir eure Aufmerksamkeit auf ein Action-Adventure lenken, das richtig vielversprechend aussieht.

Blood Message erinnert nämlich mit dem historischen Setting und dem starken Story-Fokus an Assassin's Creed und nimmt uns mit ins China der Tang-Dynastie (ca. 617 bis 907 n. Chr.). Hier könnt ihr euch noch mal den neuen Summer Game Fest-Trailer aus der letzten Woche anschauen:

Video starten 3:11 Neues Action-Adventure im historischen China: Blood Message sollten sich Assassin's Creed- und God of War-Fans vormerken

Das wissen wir bereits über Blood Message

Blood Message stellt zwar die Story in den Vordergrund und dürfte weitgehend linear ausfallen, die Action kommt daneben aber keinesfalls zu kurz, wie bereits in den Trailern und einem 19-minütigen Gameplay-Showcase zu sehen war. Während wir Feinde auch leise ausschalten können, greifen wir zu ganz klassischen Kampfmanövern, wenn es dann doch zur frontalen Konfrontation kommt:

Schwere und leichte Attacken, Ausweichen, Blocken – und ja: Auch die Fans von Pariersystemen kommen auf ihre Kosten. Zudem haben wir bereits stylishe Finisher gesehen.

Und manchmal heißt's in Verfolgungssequenzen auch einfach Abhauen.

Mehr zum SGF:
Der Summer Game Fest-Auftakt war so stark wie bei kaum einem anderen Showcase - aber eine Sache trübt die Vorfreude
von Samara Summer
Der Summer Game Fest-Auftakt war so stark wie bei kaum einem anderen Showcase - aber eine Sache trübt die Vorfreude
Summer Game Fest 2026: Alle Ankündigungen des Showcase in der Übersicht
von Eleen Reinke
Summer Game Fest 2026: Alle Ankündigungen des Showcase in der Übersicht

Die Story dreht sich um einen Vater, der gemeinsam mit seinem kleinen Sohn eine 1000-Meilen-Odyssee zurücklegt, um eine Botschaft zu überbringen. Von dieser Nachricht hängt nämlich nichts Geringeres ab als das Schicksal seiner kriegsgebeutelten Heimat.

Auf dieser Reise schlagen wir uns durch spektakuläre und raue Gegenden wie Wüste, Wildnis und belagerte Gebiete, in denen es äußerst brutal zugeht.

Entwickelt wird Blood Message von 24 Entertainment Lin'an. Den chinesischen Entwickler 24 Entertainment dürften die meisten von euch vor allem für den F2P-Multiplayer-Titel Naraka Bladepoint kennen. Als Publisher beider Titel fungiert NetEase.

Publisher und Entwickler haben jedoch noch nicht verraten, wann wir uns denn auf die Reise begeben dürfen. Wenn es so weit ist, soll das Spiel auf dem PC sowie Konsolen erscheinen.

Fazit der Redaktion

Samara Summer

Bei spannenden historischen Geschichten bin ich immer dabei. Für mich dürfen diese liebend gerne wie im Fall von Blood Message ganz ohne Fantasy daherkommen. Auch das Setting und die Prämisse, mich als einfacher Bote auf eine Story-fokussierte Reise zu begeben und dabei spektakuläre Landschaften zu durchqueren, machen mich neugierig.

Allerdings hat der "einfache Bote", der kein klassischer Held sein soll, dann doch auch ganz schön was drauf. Das actionreiche Gameplay wirkt vielversprechend – ein Parry-System und coole Finisher weiß ich immer zu schätzen.

Natürlich muss sich aber noch zeigen, wie gut der Naraka Bladepoint-Entwickler seine Singleplayer-Story erzählt. Und erfahrungsgemäß sehen UE5-Spiele zwar schick aus, die stabile Performance ist aber dann noch mal eine ganz andere Frage.

Wie gefällt euch Blood Messages bisher und was erwartet ihr euch von dem Spiel?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Blood Message

Blood Message

Genre: Action

Release:

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 13 Minuten

Blood Message: Neues Action-Adventure bringt Assassin's Creed-Vibes mit und schickt uns ins historische China

vor einer Woche

Neues Action-Adventure im historischen China: Blood Message sollten sich Assassin's Creed- und God of War-Fans vormerken
Aktuelle News
alle anzeigen
Blood Message: Neues Action-Adventure bringt Assassins Creed-Vibes mit und schickt uns ins historische China

vor 20 Minuten

Blood Message: Neues Action-Adventure bringt Assassin's Creed-Vibes mit und schickt uns ins historische China
Pokémon Platin-Fan spielt alle RPGs nur mit blauen Pokémon durch und auf einmal erscheint das perfekte Shiny

vor einer Stunde

Pokémon Platin-Fan spielt alle RPGs nur mit blauen Pokémon durch und auf einmal erscheint das perfekte Shiny
Pokémon TCG Pocket Roadmap - Alle neuen Erweiterungen und Events im Überblick   1

vor einer Stunde

Pokémon TCG Pocket Roadmap - Alle neuen Erweiterungen und Events im Überblick
One Piece: Deutsche Sprecher von Ruffy und Ace haben uns im Exklusiv-Interview ihre Lieblingsanimes verraten – und die kennt ihr vermutlich gar nicht

vor einer Stunde

One Piece: Deutsche Sprecher von Ruffy und Ace haben uns im Exklusiv-Interview ihre Lieblingsanimes verraten – und die kennt ihr vermutlich gar nicht
mehr anzeigen