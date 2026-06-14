Blood Message: Neues Action-Adventure bringt Assassin's Creed-Vibes mit und schickt uns ins historische China

In Blood Message haben wir einen weiten Weg durchs historische China vor uns.

Im Summer Game Fest-Zeitraum wurden uns die Trailer und Ankündigungen nur so um die Ohren gehauen. Kleinere oder bisher noch weniger bekannte Titel konnten da neben den lang etablierten Marken schnell mal untergehen. Darum wollen wir eure Aufmerksamkeit auf ein Action-Adventure lenken, das richtig vielversprechend aussieht.

Blood Message erinnert nämlich mit dem historischen Setting und dem starken Story-Fokus an Assassin's Creed und nimmt uns mit ins China der Tang-Dynastie (ca. 617 bis 907 n. Chr.). Hier könnt ihr euch noch mal den neuen Summer Game Fest-Trailer aus der letzten Woche anschauen:

3:11 Neues Action-Adventure im historischen China: Blood Message sollten sich Assassin's Creed- und God of War-Fans vormerken

Autoplay

Das wissen wir bereits über Blood Message

Blood Message stellt zwar die Story in den Vordergrund und dürfte weitgehend linear ausfallen, die Action kommt daneben aber keinesfalls zu kurz, wie bereits in den Trailern und einem 19-minütigen Gameplay-Showcase zu sehen war. Während wir Feinde auch leise ausschalten können, greifen wir zu ganz klassischen Kampfmanövern, wenn es dann doch zur frontalen Konfrontation kommt:

Schwere und leichte Attacken, Ausweichen, Blocken – und ja: Auch die Fans von Pariersystemen kommen auf ihre Kosten. Zudem haben wir bereits stylishe Finisher gesehen.



Und manchmal heißt's in Verfolgungssequenzen auch einfach Abhauen.

Die Story dreht sich um einen Vater, der gemeinsam mit seinem kleinen Sohn eine 1000-Meilen-Odyssee zurücklegt, um eine Botschaft zu überbringen. Von dieser Nachricht hängt nämlich nichts Geringeres ab als das Schicksal seiner kriegsgebeutelten Heimat.

Auf dieser Reise schlagen wir uns durch spektakuläre und raue Gegenden wie Wüste, Wildnis und belagerte Gebiete, in denen es äußerst brutal zugeht.

Entwickelt wird Blood Message von 24 Entertainment Lin'an. Den chinesischen Entwickler 24 Entertainment dürften die meisten von euch vor allem für den F2P-Multiplayer-Titel Naraka Bladepoint kennen. Als Publisher beider Titel fungiert NetEase.

Publisher und Entwickler haben jedoch noch nicht verraten, wann wir uns denn auf die Reise begeben dürfen. Wenn es so weit ist, soll das Spiel auf dem PC sowie Konsolen erscheinen.

Fazit der Redaktion Samara Summer Bei spannenden historischen Geschichten bin ich immer dabei. Für mich dürfen diese liebend gerne wie im Fall von Blood Message ganz ohne Fantasy daherkommen. Auch das Setting und die Prämisse, mich als einfacher Bote auf eine Story-fokussierte Reise zu begeben und dabei spektakuläre Landschaften zu durchqueren, machen mich neugierig. Allerdings hat der "einfache Bote", der kein klassischer Held sein soll, dann doch auch ganz schön was drauf. Das actionreiche Gameplay wirkt vielversprechend – ein Parry-System und coole Finisher weiß ich immer zu schätzen. Natürlich muss sich aber noch zeigen, wie gut der Naraka Bladepoint-Entwickler seine Singleplayer-Story erzählt. Und erfahrungsgemäß sehen UE5-Spiele zwar schick aus, die stabile Performance ist aber dann noch mal eine ganz andere Frage.

Wie gefällt euch Blood Messages bisher und was erwartet ihr euch von dem Spiel?