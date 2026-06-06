Der Summer Game Fest-Auftakt war so stark wie bei kaum einem anderen Showcase - aber eine Sache trübt die Vorfreude

Gen Atlas und Resident Evil Veronica gehörten zu den ersten Trailern der Show.

Damit hatte ich nicht gerechnet: Bei der gestrigen Summer Game Fest-Show wurden mir direkt zu Beginn gleich drei meiner persönlichen Highlights um die Ohren gehauen. Insbesondere mein Horror-Herz hat dabei höher geschlagen.

Während des meiner Meinung nach starken Showcase' wurden mir eine ganze Reihe Wünsche erfüllt, zwei ganz typische Negativpunkte gab es aber bei der Flut an Ankündigungen dennoch.

Samara Summer Für Samara ist der Juni immer eine besonders spannende Gaming-Zeit, früher dank der E3, an dessen Stelle inzwischen das Summer Game Fest getreten ist. Seit Jahren verfolgt Samara alle großen Showcases für GamePro oder privat und hält dabei vor allem Ausschau nach neuem Horror, RPGs und Souls-Titeln.



Famoser Start mit top Horror-Reihen und meiner großen Hoffnung

Los ging’s direkt mit einem Titel, der schon lange auf meiner Wunschliste steht: das Resident Evil Code: Veronica-Remake. Unter anderem habe ich richtig Bock auf die Neuauflage, weil die Story einen wichtigen Platz in der übergreifenden Resi-Handlung einnimmt. Zudem freue ich mich auf die Rückkehr von Claire Redfield und Steve Burnside. Claire als coole Resi 2-Veteranin und Steve mit seiner unvergleichbaren Art.

Tatsächlich hat mich der Trailer auch noch eiskalt erwischt. Zwar geistern seit Jahren Gerüchte und Spekulationen über Code Veronica durchs Netz, beim Summer Game Fest waren andere Leaks für mich aber präsenter.

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Nach einer Cuphead-Ankündigung folgte dann auch direkt schon der nächste potenzielle Horror-Hit: Alien Isolation 2. Dieser Auftritt beim SGF hat mich zwar nicht überrascht, nach dem Mini-Teaser vor einem guten Monat wurde es aber höchste Zeit für mehr. So richtig viel hat auch der neue Trailer nicht preisgegeben, aber der beklemmende Nervenkitzel des ersten Teils war immerhin auch im neuen Setting spürbar.

Bevor ich das Gesehene aber überhaupt richtig verarbeitet hatte, folgte direkt mein nächstes Highlight, auf das ich gehofft, mit dem ich aber nicht wirklich gerechnet hatte: gen Atlas.

1:47 Der Schöpfer von Shadow of the Colossus ist zurück und inszeniert Kämpfe mit gigantischen Robotern

Autoplay

2024 wurde das neue Spiel des Shadow of the Colossus- und The Last Guardian-Macher Fumito Ueda angekündigt; damals nur mit kurzem Teaser unter dem Arbeitstitel “Project Robot”.

Der neue Trailer zeigte ein wenig Gameplay und genau das, was ich an den Titeln so liebe: eine geheimnisvolle, melancholisch-triste Welt. Dieses Mal bevölkert von Robotern. Da The Last Guardian mein liebstes Videospiel überhaupt ist, und das Einzige, an dessen Ende ich geheult habe wie ein Schlosshund, hege ich für gen Atlas besonders große Hoffnungen.

Ein insgesamt starker Showcase, aber mit bekannten Problemen

Nach den ersten großen Trailern ging dann nicht mehr derart Schlag auf Schlag. Ein paar weitere coole Ankündigungen waren dennoch dabei: beispielsweise ein neues Monster Hunter Wilds-Add-on, die Rückkehr von The Wolf Among Us oder der dritte Teil des FF7-Remakes.

Mit dem Prolog zu 1666 Amsterdam, dem Spiel des Assassin’s Creed-Schöpfers, und der Open Beta zum Soulslike Mortal Shell 2 war auch direkt was zum Anzocken dabei.

Zwei Dinge sind mir im Verlauf der Show aber dennoch negativ aufgefallen: Zum einen gab es, wie bei vielen Events, wieder relativ wenig Gameplay zu sehen. Es dominierten CGI-Trailer. Mit dem Gegenkonzept punktete God of War Laufey übrigens Anfang der Woche bei mir:

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Zum anderen erscheinen gefühlt alle Spiele des SGF und der State of Play entweder in diesem September oder lassen noch lange auf sich warten. Die stressige Ballung bei den einen Titeln, das Geduldsspiel bei den anderen, hat meiner Vorfreude dann doch einen kleinen Dämpfer verpasst.

Nichtsdestotrotz hat insbesondere der Start ins Summer Game Fest genau die Begeisterung bei mir entfacht, die ich an der Showcase-Saison feiere. Ich bin gespannt, was die restlichen Events bringen – und bitte: keine weiteren September-Releases!

Wie hat euch die Show und besonders der Auftakt mit den ersten Trailern gefallen? Seht ihr es mit den Release-Terminen gelassen oder hättet ihr euch auch eine andere Verteilung gewünscht?