"Das war nur der Prolog?" Anime-Fans glauben nicht, dass ein beliebter Manga nach 15 Jahren und 165 Kapiteln erst jetzt mit der richtigen Geschichte loslegt

"Blue Exorcist" erscheint seit 2009 im Jump Square Magazin und geht nun nach Kapitel 166 in eine viermonatige Pause - ist es die letzte? (© Kazue Kato / A-1 Pictures)

Die Manga-Serie "Blue Exorcist" legt nach Kapitel 166 eine viermonatige Pause ein. Schöpferin Kazue Kato kündigte über die X-Plattform an, dass sie die Auszeit nutzen wird, um sich auf das "finale Kapitel" der Serie vorzubereiten. Die Rückkehr ist für die Ausgabe des Jump-Square-Magazins im Juli 2026 geplant.

Was die Fans von Blue Exorcist jedoch verwirrt: Die Aussagen der Autorin deuten darauf hin, dass der seit 2009 laufende Manga möglicherweise erst den Prolog ihrer Gesamtgeschichte erzählt hat - und das nach stattlichen 15 Jahren. Dem gegenüber stehen allerdings widersprüchliche Meldungen.

"Nur ein Prolog?" - Verwirrende Aussagen über die Jahre

Die ursprünglichen Berichte über Katos Aussagen - etwa via Screenrant - meldeten, dass Blue Exorcist nach der Pause im Juli 2026 sein "finales Kapitel" bringen würde. Schon hier war unklar, ob es sich dabei um ein einzelnes Kapitel oder den Auftakt in den abschließenden Arc handeln soll.

Zu letzterem Gedanken passt zumindest ein Interview aus dem Jahr 2016, in dem die Blue Exorcist-Schöpferin erklärt, dass "die Hälfte der gesamten Geschichte fertig" ist (via ANN).

In einer im Herbst 2025 abgehaltenen Ausstellung in Kyoto erklärte Kato aber etwas komplett Gegensätzliches: Der aktuelle "One Cloth"-Arc sei nur eine "lange Einführung" gewesen.

Entsprechend verunsichert sind die Blue Exorcist-Fans nun, wie es tatsächlich mit ihrem Lieblingsmanga weitergeht.

Einige sind felsenfest der Meinung, dass der Manga von Kazue Kato schon bald zu Ende geht - eine Aussage, die "sinnermode" auf X vehement dementiert: "Blue Exorcist ist ihr [Katos] Lebenswerk und noch lange nicht am Ende angelangt. Es gibt in der Geschichte noch so viel zu erzählen und erleben".

Demnach hält "sinnermode" es für wesentlich wahrscheinlicher, dass Blue Exorcist tatsächlich nur mit dem "Prolog" fertig ist und wir nach der Pause noch einiges an Inhalten sehen werden.

"Blue Exorcist" erzählt die Geschichte von Rin Okumura, einem Teenager, der entdeckt, dass er der Sohn Satans ist. Nach dem Tod seines Ziehvaters Shiro Fujimoto beschließt Rin, Exorzist zu werden, um seinen dämonischen Vater zu besiegen. Die Serie kombiniert Action, übernatürliche Elemente und Coming-of-Age-Themen in einer Welt, in der Menschen und Dämonen um die Vorherrschaft kämpfen.

