Dragon Ball: Neuer Kämpfer von Akira Toriyama ist so beliebt, dass Fans ihn schon als Super-Saiyajin 5 darstellen

Fans stellen sich den neuen namenlosen Protagonisten bereits als Super-Saiyajin 5 vor. (© Akira Toriyama / Bandai Namco)

In den letzten Tagen machte der Name "John Dragon Ball" mit dem Hashtag #keepit1000 in der Dragon Ball-Community die Runde. Dabei handelt es sich um den Fan-Namen des mysteriösen Kämpfers aus dem Trailer zum neuen angekündigten Dragon Ball-Spiel "AGE 1000".

Nun haben Fans des neuen Protagonisten und Saiyajins noch eins draufgesetzt und dem Kämpfer eine komplett neue Super-Saiyajin-Form verpasst, die es bisher in der Serie noch nicht gegeben hat: Super-Saiyajin 5.

"John Dragon Ball" bekommt ein Power Up als Super-Saiyajin 5

Die Euphorie in der Dragon Ball-Community war wegen des Dragon Ball Super-Animes “The Galactic Patrol” und dem neuen Rollenspiel mit dem Arbeitstitel "AGE 1000" groß.

Fans freten sich sowohl auf die kommende Anime-Adaption der "Galactic Patrol Prisoner"-Saga mit Goku und Vegeta, als auch auf den neuen mysteriösen Protagonisten von AGE 1000, der im Trailer komplett viral ging.

Hier noch einmal der Trailer zu AGE 1000, der den Trend von #keepit100 und "John Dragon Ball" ausgelöst hat:

2:15 Neues Dragon Ball-Spiel zeigt noch nie zuvor enthüllte Charakter Designs von Akira Toriyama

Anime-Zuschauer*innen des Dragon Ball Super-Animes spekulieren bereits über eine neue mögliche Super-Saiyajin-Form für Son Goku nach dem vierfachen Super-Saiyajin aus Daima und GT: der fünffache Super-Saiyajin. Dabei bekam auch der aktuelle Community-Liebling und von Fans getaufte "John Dragon Ball” ebenfalls eine Fan-Illustration als fiktiver Super-Saiyajin 5.

X-User*in und Künstler*in n_N4cho zeigt in einer Illustration wie "John Dragon Ball" als Super-Saiyajin 5 aussehen würde:

Die Zeichnung scheint von einer aktuellen Fan-Zeichnung zu Son Gokus möglicher Super-Saiyajin-5-Form (via X-User*in GamingNextDoor) inspiriert zu sein – oder vom bekannten Mythos des Super-Saiyajins aus Dragon Ball AF, der in der Vergangenheit ein großes Thema war.

Mehr Details zu beiden Darstellungen findet ihr in den folgenden Artikeln:

Wie wahrscheinlich ist die Form des fünffachen Super-Saiyajins in der Zukunft von Dragon Ball?

Aktuell gehören Son Gokus Ultra Instinkt, Vegetas Ultra Ego, Son Gohans Beast-Form und Brolys legendärer Super-Saiyajin zu den stärksten bekannten Kampfzuständen und Super-Saiyajin-Formen in Dragon Ball (Super).

In Daima wurde zudem gezeigt, dass Goku sich mit enormer Anstrengung – und ursprünglich nur mithilfe des alten Namekianers Neva – in den Super-Saiyajin 4 verwandeln kann.

Sollte die Geschichte von Dragon Ball Super in Zukunft tatsächlich fortgesetzt werden, liegt es nun an Toyotaro, dem ehemaligen Assistenten Akira Toriyamas und heutigen Mangaka der Reihe, ob Super-Saiyajin 5 jemals zur Realität wird oder weiterhin eine reine Fan-Fantasie bleibt.

Gut möglich ist auch, dass mit dem neuen Protagonisten "John Dragon Ball" aus AGE 1000 völlig neue Super-Saiyajin-Formen eingeführt werden – so, wie es in früheren Spiele-Ablegern bereits der Fall war.

Bis dahin bleibt abzuwarten, wie es mit Dragon Ball Super weitergeht und welche Rolle AGE 1000 dabei spielen wird.

Wie stellt ihr euch einen fünffachen Super-Saiyajin vor und was haltet ihr generell von den unterschiedlichen Verwandlungsstufen und dem Power-System in Dragon Ball?