ConcernedApe will keinen Stardew-Valley-Film machen und nennt Herr der Ringe als Grund

Im großen IGN-Interview erklärt der Entwickler, warum eine Verfilmung dem Spiel eher schaden würde.

Stephan Zielke
07.02.2026 | 20:03 Uhr

Stardew Valley wird zehn Jahre alt – und mit dem Jubiläum kommt eine Frage wieder auf, die Fans seit Jahren beschäftigt: Warum gibt es eigentlich keinen Film oder keine Serie zum beliebten Farming-Spiel? Im großen Jubiläumsinterview mit IGN hat Entwickler Eric Barone, besser bekannt als ConcernedApe, dazu eine klare Haltung.

"Dann sind die Lücken plötzlich gefüllt"

Barone sagt, dass er für eine Verfilmung bereits mehrfach angefragt wurde, die Idee aber bewusst ablehnt. Der Grund dafür ist weniger organisatorisch als vielmehr kreativ. Stardew Valley lebe davon, dass Spielerinnen und Spieler sich vieles selbst vorstellen: Stimmen, Tonfall, Details der Figuren. Genau diese Freiräume würden mit einer Verfilmung verloren gehen.

Video starten 0:20 Stardew Valley: Trailer zeigt, was in der neuen Nintendo Switch 2-Edition steckt

Als Beispiel nennt Barone große Buchverfilmungen wie Der Herr der Ringe oder Harry Potter. Wer die Filme gesehen habe, könne sich kaum noch an die eigene Vorstellung aus den Büchern erinnern. Diese eine, festgelegte Version bleibe hängen – und verdränge alle anderen.

Für Stardew Valley wäre das laut Barone problematisch. Die Figuren sprechen im Spiel nicht, vieles entsteht im Kopf der Spielenden. Eine Serie oder ein Film würde diese Offenheit beenden und festlegen, wie die Welt "offiziell" auszusehen hat. Ob das dem Spiel langfristig guttun würde, bezweifelt er.

Ganz ausschließen will Barone kreative Experimente allerdings nicht. Im Interview sagt er, dass es genau eine Person gegeben hätte, bei der er sofort zugestimmt hätte: David Lynch. Ihm hätte er die Welt von Stardew Valley ohne Vorgaben überlassen.

In Stardew Valley 1.0 war Großvater ein richtig unfreundlicher Rüpel und Gott sei Dank hat ConcernedApe ihn geändert
von Samara Summer
Stardew Valley 2: ConcernedApe hält eine Fortsetzung nicht nur für eine tolle Idee, er hat sogar schon daran gearbeitet
von Maximilian Franke

Stardew Valley bleibt ein Spiel

Abseits der Filmfrage spricht Barone im IGN-Interview auch über die Zukunft des Spiels. Stardew Valley ist für ihn noch lange nicht abgeschlossen, weitere Updates sind geplant. Gerade deshalb will er die Kontrolle über Ton und Identität behalten – und diese nicht an eine andere Medienform abgeben.

Ist es richtig, dass ConcernedApe Stardew Valley vor einer Verfilmung schützt – oder würdet ihr die Welt von Pelican Town trotzdem gern im Kino oder als Serie sehen?

Stardew Valley

Stardew Valley

Genre: Simulation

Release: 26.02.2016 (PC, PS4, Xbox One, Switch, PSV), 24.10.2018 (iOS), 14.03.2019 (Android)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
