Red Dead Redemption 2-Fan entdeckt nach 7 Jahren eine Camp-Interaktion, die er bisher nie gesehen hat

Egal wie oft ihr RDR2 spielt, am Ende könnt ihr immer noch etwas Neues entdecken.

Stephan Zielke
08.02.2026 | 06:30 Uhr

Viele Szenen aus Red Dead Redemption 2 entdcken manche Spieler*innen erst nach vielen Jahren. Viele Szenen aus Red Dead Redemption 2 entdcken manche Spieler*innen erst nach vielen Jahren.

Auch Jahre nach Release überrascht Red Dead Redemption 2 seine Spieler*innen immer noch, sodass selbst nach mehrfachen Durchspielen noch etwas Neues passiert oder entdeckt werden kann. So erzählt beispielsweise ein Spieler auf Reddit von einer Szene, die er bisher nicht kannte.

Ein Tanz, den man leicht verpasst

Die Szene spielt in Kapitel 2, nachdem Sean zur Bande zurückkehrt und im Camp gefeiert wird. Während der Party kann Mary-Beth Arthur zum Tanzen auffordern – was ihr annehmen könnt, um dann das Tanzbein zu schwingen.

Video starten 1:02 Red Dead Redemption: Rockstars Western-Epos erscheint im Dezember 2025 auch für Current-Gen-Konsolen und Mobile

Der Nutzer schreibt dazu:

"All die Jahre und ich habe erst jetzt herausgefunden, dass Mary-Beth dich während der Feier zum Tanzen auffordern kann. Ich bin sicher, viele wussten das – ich aber nicht."

Und offenbar wussten das viele ebenfalls nicht, denn gerade die Feier gibt viele Möglichkeiten für die unterschiedlichsten Interaktionen, sodass für alle Spieler*innen ganz eigene Erfahrungen entstehen.

"Spiel langsamer, dann passiert mehr"

In den Kommentaren melden sich viele Spieler*innen, denen es ähnlich geht. Ein User fasst das so zusammen:

"Spiel langsamer, achte auf die Details – und du wirst jedes Mal neue Überraschungen finden."

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ein anderer ergänzt:

"Ich habe das Spiel fünfmal komplett durchgespielt. Jedes Mal habe ich mir Zeit genommen und trotzdem sehe ich hier Dinge, die ich selbst nie erlebt habe."

Das spricht auf jeden Fall für die Details in Red Dead Redemption 2 und den hohen Wiederspielwert.

Red Dead Redemption 2: Next Gen-Update - Alle Infos und Gerüchte im Überblick
von Tobias Veltin
Red Dead Redemption 2-Fan macht aus dem Titel ein Pokémon-Spiel - samt Kämpfen, Arenaleitern und Pokébällen
von Stephan Zielke

Kleine Momente überall

Fans teilen auch andere verpassbare Szenen, etwa ebenfalls während der Feier im Camp:

"Wenn du wartest, kannst du sehen, wie Sean und Karen in ein Zelt verschwinden. Man kann sogar einen Kommentar dazu abgeben – Sean sagt dir dann, du sollst die Klappe halten. Wartest du draußen, nennt er dich danach einen Creepy."

Oder später im Spiel, in Saint Denis:

"Im Theater mit Mary gibt es die Option ‚einen Move machen‘. Arthur legt den Arm um sie, sie schaut ihn einmal an – und er zieht ihn sofort zurück. Danach taucht die Option nie wieder auf."

Das letzte kannte ich auch nicht. Red Dead Redemption 2 ist einfach immer für eine Überraschung gut.

Habt ihr Red Dead Redemption 2 schon mehrfach gespielt – oder entdeckt ihr selbst heute noch Momente, die euch vorher nie begegnet sind?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Red Dead Redemption 2
Amazon
Red Dead Redemption 2
ab 19,98 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

Genre: Action

Release: 05.11.2019 (PC), 26.10.2018 (PS4, Xbox One)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

Red Dead Redemption 2-Fan entdeckt nach 7 Jahren eine Camp-Interaktion, die er bisher nie gesehen hat

vor einem Tag

Red Dead Redemption 2: Next Gen-Update - Alle Infos und Gerüchte im Überblick

vor 3 Tagen

Red Dead Redemption 2-Fan macht aus dem Titel ein Pokémon-Spiel - samt Kämpfen, Arenaleitern und Pokébällen

vor 6 Tagen

Red Dead Redemption 2-Fan duelliert sich mit einem Gegner, als ihn plötzlich ein Hirsch über den Haufen rennt - und sein Schicksal besiegelt

vor einer Woche

Red Dead Redemption 2-Spieler findet nach über 7 Jahren mögliches GTA 6-Easter Egg im Spiel, das die Open World anteast
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Jetzt nur 3,99 Euro im PS Store: Dieses Action-Adventure mit 88 auf Metacritic hat mich doppelt begeistert

gerade eben

Jetzt nur 3,99 Euro im PS Store: Dieses Action-Adventure mit 88 auf Metacritic hat mich doppelt begeistert
Vor über 26 Jahren erschien ein Rennspiel, das ihr vermutlich von einer Heft-CD kennt – habt ihr es gespielt?   13     4

vor 30 Minuten

Vor über 26 Jahren erschien ein Rennspiel, das ihr vermutlich von einer Heft-CD kennt – habt ihr es gespielt?
Red Dead Redemption 2-Fan entdeckt nach 7 Jahren eine Camp-Interaktion, die er bisher nie gesehen hat

vor einer Stunde

Red Dead Redemption 2-Fan entdeckt nach 7 Jahren eine Camp-Interaktion, die er bisher nie gesehen hat
Das war nur der Prolog? Anime-Fans glauben nicht, dass ein beliebter Manga nach 15 Jahren und 165 Kapiteln erst jetzt mit der richtigen Geschichte loslegt

vor einer Stunde

"Das war nur der Prolog?" Anime-Fans glauben nicht, dass ein beliebter Manga nach 15 Jahren und 165 Kapiteln erst jetzt mit der richtigen Geschichte loslegt
mehr anzeigen