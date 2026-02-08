Red Dead Redemption 2-Fan entdeckt nach 7 Jahren eine Camp-Interaktion, die er bisher nie gesehen hat

Viele Szenen aus Red Dead Redemption 2 entdcken manche Spieler*innen erst nach vielen Jahren.

Auch Jahre nach Release überrascht Red Dead Redemption 2 seine Spieler*innen immer noch, sodass selbst nach mehrfachen Durchspielen noch etwas Neues passiert oder entdeckt werden kann. So erzählt beispielsweise ein Spieler auf Reddit von einer Szene, die er bisher nicht kannte.

Ein Tanz, den man leicht verpasst

Die Szene spielt in Kapitel 2, nachdem Sean zur Bande zurückkehrt und im Camp gefeiert wird. Während der Party kann Mary-Beth Arthur zum Tanzen auffordern – was ihr annehmen könnt, um dann das Tanzbein zu schwingen.

Der Nutzer schreibt dazu:

"All die Jahre und ich habe erst jetzt herausgefunden, dass Mary-Beth dich während der Feier zum Tanzen auffordern kann. Ich bin sicher, viele wussten das – ich aber nicht."

Und offenbar wussten das viele ebenfalls nicht, denn gerade die Feier gibt viele Möglichkeiten für die unterschiedlichsten Interaktionen, sodass für alle Spieler*innen ganz eigene Erfahrungen entstehen.

"Spiel langsamer, dann passiert mehr"

In den Kommentaren melden sich viele Spieler*innen, denen es ähnlich geht. Ein User fasst das so zusammen:

"Spiel langsamer, achte auf die Details – und du wirst jedes Mal neue Überraschungen finden."

Ein anderer ergänzt:

"Ich habe das Spiel fünfmal komplett durchgespielt. Jedes Mal habe ich mir Zeit genommen und trotzdem sehe ich hier Dinge, die ich selbst nie erlebt habe."

Das spricht auf jeden Fall für die Details in Red Dead Redemption 2 und den hohen Wiederspielwert.

Kleine Momente überall

Fans teilen auch andere verpassbare Szenen, etwa ebenfalls während der Feier im Camp:

"Wenn du wartest, kannst du sehen, wie Sean und Karen in ein Zelt verschwinden. Man kann sogar einen Kommentar dazu abgeben – Sean sagt dir dann, du sollst die Klappe halten. Wartest du draußen, nennt er dich danach einen Creepy."

Oder später im Spiel, in Saint Denis:

"Im Theater mit Mary gibt es die Option ‚einen Move machen‘. Arthur legt den Arm um sie, sie schaut ihn einmal an – und er zieht ihn sofort zurück. Danach taucht die Option nie wieder auf."

Das letzte kannte ich auch nicht. Red Dead Redemption 2 ist einfach immer für eine Überraschung gut.

Habt ihr Red Dead Redemption 2 schon mehrfach gespielt – oder entdeckt ihr selbst heute noch Momente, die euch vorher nie begegnet sind?