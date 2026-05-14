Der japanische Fußballverband macht Blue Locks Trainingscamp zur Realität und sucht weltweit nach dem nächsten besten Starspieler

Der japanische Fußballverband JFA macht Blue Locks Trainingsidee real. (© Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura, 8-Bit)

Die Prämisse des Hit-Mangas Blue Lock ist simpel: Der japanische Fußballverband sperrt 300 Jugendliche in eine Anlage, um den besten Stürmer der Welt zu erschaffen – ein knallharter, Ego-getriebener Selektionsprozess.

Was Mangaka Muneyuki Kaneshiro und Zeichner Yusuke Nomura 2018 als Fiktion entworfen haben, nimmt nun zumindest in Teilen reale Formen an. Am 11. Mai 2026 verkündeten der echte japanische Fußballverband JFA und SCO Group auf einer Pressekonferenz in Tokio den Start des "JFA × SCO GROUP FUTURE CAMP inspired by Blue Lock".

2:03 Dieser Trailer stellt euch Blue Lock vor, den Fußball-Anime mit dem Battle Royal-Prinzip

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Der erste echte "blaue Käfig" steht in Kalifornien

Das Camp richtet sich an Nachwuchsspieler japanischer Abstammung im Ausland: Bewerben können sich Jugendliche, die die japanische Staatsangehörigkeit besitzen, mindestens einen japanischen Elternteil haben oder künftig für Japan spielberechtigt sein könnten.

Gesucht werden die Jahrgänge 2010 und 2011. Bewerbungen sind laut der zugehörigen JFA-Webseite vom 11. Mai bis zum 12. Juni 2026 online möglich; die Ergebnisse sollen Ende Juni 2026 folgen.

Der erste Future Camp findet im Anschluss vom 3. bis 6. August 2026 im Great Park im US-kalifornischen Irvine statt.

Zehn JFA-Trainer und fünf Kandidaten der japanischen U-15-Nationalmannschaft werden die ausgewählten Talente hierbei in Trainingseinheiten, Spielen sowie technischen und körperlichen Performance-Beurteilungen begleiten.

Aus Manga wird Realität – das JFA × SCO GROUP FUTURE CAMP macht Blue Lock-Fans zu potenziellen Nationalspieler-Kandidaten. (© JFA)

Auch der Blue Lock-Mangaka ist an Bord

JFA-Präsident Tsuneyasu Miyamoto, ehemaliger Kapitän der japanischen Nationalmannschaft, beschrieb die Stoßrichtung beim Pressetermin (via Oricon) wie folgt: Fußball werde grenzenlos, und die Ära, in der japanische Spieler ausschließlich im Inland ausgebildet werden, sei vorbei.

Hinzu kommt die symbolische Strahlkraft der Kooperation: Die Mangavorlage von Blue Lock hat bis Oktober 2025 weltweit über 50 Millionen Exemplare verkauft.

Mangaka Muneyuki Kaneshiro war bei diesem Termin ebenfalls dabei und nahm fast schon ein wenig die Rolle von Jinpachi Ego ein, der das Blue Lock-Universum in der Serie mit markigen Worten erschütterte:

Ein echtes Blue Lock beginnt jetzt. Als wir den Manga gezeichnet haben, verband er sich mit den Träumen leidenschaftlicher Fußballfans – und ein ernsthafter Plan entstand. Wir warten auf echte Egoisten, die den Weltmeistertitel im Visier haben.

Entsprechend hofft Kaneshiro darauf, dass das Camp ein Entdeckungsort für Talente werde, der die Vorlage noch übertreffe.

Zeichner Yusuke Nomura ergänzte indes, er sei überzeugt, dass die "Egoisten", die die beiden im Manga erdacht hätten, auch in der realen Welt existierten – vielleicht sehen wir die Früchte davon ja bereits in der übernächsten Weltmeisterschaft im Jahr 2030.

Was haltet ihr von der Idee, Blue Lock in die reale Welt zu übertragen?