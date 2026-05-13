Crimson Desert-Spieler entdeckt mysteriöses Dorf in den verschneiten Bergen, das ihr euch nur mit einem ganz speziellen Trick anschauen könnt

Ein Crimson Desert Fan hat es richtig weit außerhalb des spielbaren Map-Bereichs geschafft und im Norden ein verschneites Dorf entdeckt.

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Samara Summer
13.05.2026 | 20:29 Uhr

So sieht das bisher ungenutzte Dorf aus (Bildquelle Hintergrund: YouTube, Riskbreaker). So sieht das bisher ungenutzte Dorf aus (Bildquelle Hintergrund: YouTube, Riskbreaker).

In Crimson Desert können wir problemlos nur im ersten großen Gebiet von Pywel rund 50 Stunden verbringen. Trotzdem dürften alle, die viel erkunden schon mal Folgendes erlebt haben: An manchen Punkten bekommen wir die Nachricht, dass wir ein Gebiet nicht betreten können, obwohl es auf der Map so aussieht, als würde es da noch weitergehen.

Wir bekommen dann einen 30 Sekunden-Timer, um wieder zurückzukehren, bevor uns das Spiel killt. Dabei lässt sich außerhalb des erkundbaren Bereichs richtig viel entdecken. Ein Fan hat es jetzt mit einem besonderen Trick richtig weit in den Norden geschafft und ein interessantes Dorf entdeckt.

Video starten 11:42 10 wichtige Tipps, die ich in 100 Stunden Crimson Desert gelernt habe

Crimson Desert-Fan findet clevere Methode, um außerhalb der eigentlichen Map zu erkunden

YouTuber Riskbreaker hat sich für seine Mission auf den Rücken des Drachen geschwungen und versucht, mit ihm weiter in den Norden vorzudringen, als uns das Spiel eigentlich erlaubt. Dabei ist der Fan auf einen coolen Trick gestoßen:

Es gibt immer wieder Zonen, die zwar auch außerhalb des Spielbereichs liegen, in denen der Timer sich aber zurücksetzt. Oft passiert das, wenn von Bereichen über dem Meer zum Land gewechselt wird und umgekehrt. Riskbreaker nennt das "Rücksetzpunkte". Indem er diese perfekt in seiner Route nutzt, hat es der Fan viel weiter in den Norden geschafft, als das eigentlich möglich wäre.

Und dort findet sich so einiges. Im Flug zeigt der Fan bereits Points of Interest wie Ruinen und Festungen. Sein Interesse gilt aber einem komplett verschneiten Bergdorf, das beispielsweise an die Ortschaften in Pailune erinnert.

Hier finden sich ganz unterschiedliche Häuser, ein Schrein, Koppeln, Deko und sogar ein Questboard, an dem Notizen hängen. Die können aber nicht aufgehoben werden. Seht im Video selbst:

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Ganz fertig ist das Dorf allerdings nicht. Manche Objekte sind nicht richtig platziert und schweben in der Luft. Außerdem fehlen natürlich die NPCs, die sich normalerweise in einem solchen Ort tummeln würden.

Auch an anderen Stellen ist außerhalb der spielbaren Map richtig was los

Natürlich stellt sich sofort die Frage, was es damit auf sich hat: Ist das einfach nur Cut Content oder entsteht in diesem Gebiet ein DLC? Selbiges habe ich mich gefragt, als ich einen Ort außerhalb der Map in der Wüstenregion entdeckt habe. Hier treiben sich sogar Feinde herum:

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In Crimson Desert gibt es ein großes Areal, das ich nicht erkunden darf - mit einem Trick konnte ich aber Hexen und ein Dorf dort sehen und jetzt frage ich mich, ob das ein DLC wird
von Samara Summer
In Crimson Desert gibt es ein großes Areal, das ich nicht erkunden darf - mit einem Trick konnte ich aber Hexen und ein Dorf dort sehen und jetzt frage ich mich, ob das ein DLC wird

Dieses Areal befindet sich allerdings unweit der Map-Grenze und ich habe einen simpleren Trick genutzt, um es zu erkunden: Ich bin einfach nur hineingeflogen und gerannt und habe kurz vor Ablauf des Timers den Fotomodus genutzt. Damit konnte ich mich ausgiebig und mit relativ freier Kamera umsehen.

Spannend ist aber auch, dass sich noch weiter draußen in dieser Richtung ein einsames Fragezeichen auf der Map befindet, das höchstens mit Riskbreakers Trick und ganz viel Glück erreichbar wäre. Gleichzeitig ist das nicht betretbare Areal in diesem Bereich so groß, dass es schon verwunderlich wäre, wenn Pearl Abyss damit nichts anfangen würde.

Wer es Riskbreaker nachmachen und ebenfalls weit draußen out of bounds erkunden will, muss dafür erst mal die Story abschließen, um den Drachen freizuschalten. Weil der einen Cooldown hat, bietet es sich an, vorher zu speichern.

Was denkt ihr: Sind hier Updates oder DLCs geplant oder mussten Pearl Abyss den Map-Bereich einfach an einem bestimmten Punkt in der Entwicklung verkleinern?

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Crimson Desert

Crimson Desert

Genre: Action

Release: 19.03.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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