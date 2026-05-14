Fortnite-Server gehen heute offline: Uhrzeit, Server-Down, Leaks und mehr zu Update 40.40 im Live-Ticker

Die Server sind mal wieder dran...

Auf das nächste große Live-Event müssen wir in Fortnite noch etwas warten, dafür gibt es heute wieder ein Update mit neuem Content – und natürlich wieder eine Downtime. Das heißt, ihr könnt eine Zeit lang kein Fortnite spielen. Wir informieren euch hier über alles Wichtige, damit ihr sofort wisst, was euch Neues erwartet und von wann bis wann die Server offline sind.

Fortnite v40.40: Die Server-Downtime im Live-Ticker

06:00 Uhr Guten Morgen! Wir hoffen, ihr nutzt den heutigen Feiertag und erholt euch gut – womöglich mit ein paar Runden Fortnite? In dem Fall müsst ihr euch heute ein paar Stunden gedulden, da ein Update kommt. Aber wir halten euch hier auf dem Laufenden, wie es um die Server steht.

0:34 Fortnite Festival bekommt für Season 14 eine neue Headlinerin, die bereits einen Emote im Spiel hat

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Wann gehen die Fortnite-Server voraussichtlich down?

Tag der Downtime: heute, am 14. Mai

heute, am 14. Mai Wann gehen die Server offline? Erfahrungsgemäß gehen die Server wieder um 10 Uhr vormittags offline. Das Matchmaking wird rund eine halbe Stunde vorher deaktiviert.

Erfahrungsgemäß gehen die Server wieder um 10 Uhr vormittags offline. Das Matchmaking wird rund eine halbe Stunde vorher deaktiviert. Wann kann ich wieder Fortnite spielen? Eine genaue Uhrzeit kennen wir nicht. Normalerweise dauert die Downtime bis zur Mittagszeit, also ungefähr bis 12 oder 13 Uhr.

Wann Epic die Server dieses Mal genau offline und wieder online nimmt, erfahrt ihr oben in unserem Live-Ticker.

Epic selbst hat bereits ein paar Teaser gestreut, wie etwa diesen Clip, der noch einmal Akt 3 von "Fortnite Showdown" (Kapitel 7 Season 2) bestätigt:

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Außerdem ist Star Wars aktuell wieder ganz groß in Fortnite, was unter anderem am Kinostart von "The Mandalorian & Grogu" am 20 Mai liegt.

Einen Tag vorher, am 19. Mai um 16 Uhr deutscher Zeit, wird es passend dazu eine Star Wars-Watch Party geben, bei der wir eine kurze Vorschau zum Film gezeigt bekommen. Auf einer extra Insel werden wir zudem zum Hilfssheriff ernannt, um Kopfgelder einzutreiben und Grogu zu finden. So schalten wir mit der Zeit auch einen exklusiven Ladebildschirm frei.

Am 26. Mai können wir dann noch ein Q&A mit Jon Favreau im Amphitheater der Insel sehen.

Und natürlich dürfen auch entsprechende Skins etc. nicht im Spiel fehlen. Den ganzen Monat über wird es neue und wiederkehrende Star Wars-Outfits und -Items geben.

Aber auch in der Gerüchteküche werden wieder viele Details vorab als Leak serviert. Wenig überraschend soll es etwa neue Kicks, Jam Tracks oder Emotes geben.

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Genauer wird es da beim Thema Overwatch. Hier werden bereits exakte Skins genannt, etwa von Tracer und Mercy.

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In Akt 3 sollen außerdem Teile der Overwatch-Map auftauchen. Das Gameplay soll sich ebenfalls leicht wandeln. Zusätzlich soll ein Overwatch Porsche Cayenne Turbo E-Auto im Shop landen.

Grundsätzlich handelt es sich bei Version 40.40 eher um ein kleineres Update, das zur Vorbereitung auf die Watch Party und das Season-Finale ausgelegt ist sowie neue kosmetische Gegenstände bringt.