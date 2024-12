Das größte Anime-Comeback des Jahres: Nach desaströs schlecht animierter Episode leistet dieser Anime mit der letzten Folge Wiedergutmachung

Yoichi Isagi zeigt im Finale der zweiten Staffel von Blue Lock, was sein Team wirklich drauf hat. (Bild: © Muneyuki Kaneshiro/ Kodansha, Studio eightbit)

Blue Lock ist neben Captain Tsubasa und Inazuma Eleven wohl einer der beliebtesten Fußball-Animes. Die Serie war bekannt für ihre erstklassigen Animationen in der ersten Staffel. Umso größer war der Schock, als die Fans zum Start der zweiten Staffel eine Vielzahl an Standbildern oder sogar Momente bekamen, die sehr stark an die Übergänge in PowerPoint erinnern.

Doch das Animationsteam hinter Blue Lock ließ sich von diesem Ausrutscher nicht unterkriegen und verhalf dem beliebten Anime zu einem weiteren Erfolg. Mit der Veröffentlichung der finalen Episode der zweiten Staffel sorgte das Team für ein großes Comeback der Serie: Auf IMDb kommt die Folge nämlich auf eine Wertung von 9,5 von 10 Punkten.

Von einer der schlechtesten Folgen zu einer der am besten bewerteten Episoden des Jahres

Studio eightbit gibt noch einmal alles bei ihren Animationen in der letzten Folge der zweiten Season von Blue Lock. (Bild: © Muneyuki Kaneshiro/ Kodansha, Studio eightbit)

Blue Lock hatte einen schwierigen Start in die zweite Staffel, da die zweite Episode “The Assassin and the Ninja” durch mehrere Standbilder, nicht gerade hochwertig aussehende Übergänge und allgemein schlechte Animationen Fans der Serie stark enttäuschte. Schließlich war die erste Staffel des Fußball-Animes für seine unglaublich epischen Animationen bekannt. Auch auf IMDb erhält die desaströse Episode eine niedrige Bewertung von 6/10.

Falls ihr euch nicht mehr genau daran erinnert, wie schlecht die Animationen in der Episode “The Assassin and the Ninja” waren, haben wir hier nochmal einen Screenshot der von Fans als “PowerPoint”-Szene bezeichneten Stelle für euch:

Dieser "PowerPoint"-Übergang in der zweiten Folge ist nicht editiert und findet wirklich so im Anime statt. (Bild: © Muneyuki Kaneshiro/ Kodansha, Studio eightbit)

Umso überraschender ist es für Anime-Fans und Zuschauer*innen der Serie, dass sich die zweite Staffel danach wieder fangen konnte und jetzt sogar eine der am besten bewerteten Anime-Episoden des Jahres 2024 veröffentlicht wurde.

Die finale Episode “Last Attack” von Blue Lock Season 2 endete mit einem Cliffhanger und teaste dabei einen der wichtigsten Nebencharaktere in der zukünftigen Handlung – und lieferte nebenbei von der Community gelobte Animationen.

Das Animationsstudio Studio eightbit zeigte damit, dass die “PowerPoint-Präsentation” wohl glücklicherweise wirklich nur eine Ausnahme war. Schließlich sind die Animationen in der letzten Episode Welten von den schlechten Szene aus Folge 2 entfernt.

Blue Lock-Fan und X-Nutzer*in @d0nut2x veröffentlichte einen Ausschnitt aus dem letzten Match des Blue Lock-Teams gegen U-20 Japan und zeigt, wie episch die Animationen, ohne Hilfe von CGI, in der Episode sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Die 14. Episode von Blue Lock Season 2 soll bei der Veröffentlichung sogar eine Top-Bewertung von 10/10 auf IMDB erhalten haben, bevor der Score auf die aktuelle 9,5/10 fiel. X-Nutzer*in @JohnnySpittin veröffentlichte am 30. Dezember 2024 einen Beitrag über die perfekte Bewertung der finalen Episode, den ihr hier einsehen könnt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Hier könnt ihr beide Staffeln von Blue Lock nachholen

Die beiden aktuellen Staffeln von Blue Lock könnt ihr auf Crunchyroll streamen. Alle 38 Episoden sind auch auf Deutsch vertont. Eine dritte Staffel wurde bislang nicht angekündigt, aber da die zweite Staffel mit einem Teaser eines wichtigen Charakters aus dem Manga endete, kann man davon ausgehen, dass noch eine weitere Staffel folgen wird.

Wie gefiel euch Blue Lock Season 2 und freut ihr euch auf eine mögliche dritte Staffel?