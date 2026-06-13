Blue Lock Staffel 3: Release-Datum, Episodenzahl, Streamingdienste und erste Bilder zur nächsten Season

Alle wichtigen Informationen zur dritten Staffel des beliebten Fußball-Animes Blue Lock haben wir euch hier zusammengefasst.

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Myki Trieu
13.06.2026 | 09:00 Uhr

Fans können sich auf eine dritte Staffel von Blue Lock freuen. (© Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura, Kodansha BLUE LOCK Production Committee) Fans können sich auf eine dritte Staffel von Blue Lock freuen. (© Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura, Kodansha / BLUE LOCK Production Committee)

Nach zwei Jahren hat das lange Warten auf eine dritte Staffel für Blue Lock-Fans endlich ein Ende. Am 8. Juni 2026 gab der offizielle X-Account der Anime-Serie offiziell das Erscheinen der dritten Season des beliebten Animes unter dem Namen “Blue Lock: Neo Egoist League”  bekannt – und das sogar mit ersten Bildern zur kommenden Staffel.

Genaueres zum Release-Datum, Episodenzahl und den ersten Bildern zu Blue Lock Season 3 erfahrt ihr in den folgenden Abschnitten.

Release-Datum – Wann erscheint Blue Lock: Neo Egoist League?

  • Release: Vermutlich Oktober 2026 oder 2027
  • Sendezeit: Noch nicht bekannt

Bisher sind ausschließlich der Name und der offizielle Produktionsstart der dritten Season von Blue Lock bekannt gegeben worden. Blue Lock: Neo Egoist League hat demnach noch kein offizielles Release-Datum.

Wir erwarten den Release von Blue Lock: Neo Egoist League im Oktober dieses Jahres oder spätestens 2027, da auch die vorherigen Staffeln im Oktober erschienen sind. Letzten Endes müssen Fans jedoch auf die offizielle Ankündigung des offiziellen Release-Datums warten

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Episodenzahl – Wie viele Episoden wird Blue Lock Season 3 haben?

Blue Locks erste beiden Staffel umfassen jeweils 24 und 12 Episoden. Es ist also davon auszugehen, dass die dritte Season Blue Lock: Neo Egoist League – wie andere Anime-Serien – in zwei Hälften aufgeteilt wird, die schätzungsweise zwischen 15 bis 25 Episoden lang sind.

Der namensgebende Arc Neo Egoist League aus dem Blue Lock-Manga umfasst ganze 151 Kapitel. Sollte das Animationsstudio 8bit die Arc vollständig in Season 3 adaptieren wollen, so würde das nur im Umfang zwischen 15 und 25 Episoden pro Staffelhälfte funktionieren.

Als Vergleich: Blue Lock Season 1 umfasst 24 Episoden, die insgesamt 91 Manga-Kapitel abgedeckt haben. 

Mit einer zweiteiligen dritten Staffel könnte das Studio also den 151 Kapitel langen Handlungsbogen rund um die Neo Egoist League vollständig abdecken.

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Streamingdienste – Wo könnt ihr Blue Lock Season 3 zu Release schauen?

Es gibt noch keine offiziellen Informationen, bei welchen Streamingdiensten Blue Lock Season 3 erscheinen wird. Da aber die ersten beiden Season bereits auf Crunchyroll verfügbar sind, ist auch zu erwarten, dass Season 3 ebenfalls auf Crunchyroll erscheinen wird. 

Informationen zu einer deutschen Synchro gibt es bisher nicht und Fans müssen davon ausgehen, dass zum Release womöglich erst einmal die japanische Originalvertonung mit deutschen Untertiteln verfügbar sein wird.

Das Key-Visual und die ersten Bilder zum Cast der dritten Staffel von Blue Lock

Neben der offiziellen Ankündigung der dritten Season von Blue Lock gab es auch schon das erste Promobild zur kommenden Staffel und die ersten beiden Bilder der Hauptfiguren Yoichi Isagi und Michael Kaiser, die im Mittelpunkt des Neo Egoist League-Arcs stehen.

Promobild Yoichi Isagi Michael Kaiser

Promobild Das erste Promobild zeigt die beiden Hauptfiguren der Staffel: Yoichi Isagi und Michael Kaiser. (© Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura, Kodansha / BLUE LOCK Production Committee)

Yoichi Isagi Das erste Bild zu Yoichi Isagi in Staffel 3 von Blue Lock. (© Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura, Kodansha / BLUE LOCK Production Committee)

Michael Kaiser Das erste Bild zu Michael Kaiser in Staffel 3 von Blue Lock. (© Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura, Kodansha / BLUE LOCK Production Committee)

In der dritten Season von Blue Lock tauchen Fans tiefer in die Rivalität zwischen Kaiser und Isagi ein, die letzten Endes jedoch zusammenarbeiten müssen, um in der Neo Egoist League zu gewinnen und an die Spitze der Fußballer zu kommen.

Freut ihr euch auf Blue Lock Season 3 und welche Fußball-Animes sind eure absoluten Lieblinge?

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