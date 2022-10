Zocken im BMW: Einige Modelle sollen eine Spieleplattform bekommen

Spiele im Auto zocken - und zwar nicht auf Mobile-Geräten, sondern direkt auf dem eingebauten Display: Das klingt erst mal ungewöhnlich, wird aber bei BMW zur Realität. In bestimmten Modellen, die mit Curved Display ausgestattet sind, sollt ihr künftig eine Spieleplattform nutzen können.

BMW kündigt Kooperation mit AirConsole an

Darum geht es: In einer Pressemitteilung kündigt die BMW Group ihre Kooperation mit AirConsole an, einer Plattform, die es euch ermöglicht, auf verschiedenen Displays Titel aus einer Spielebibliothek zu zocken. Die Kooperation soll 2023 starten und die Spiele werden direkt im Fahrzeug-Entertainment-System ausgeführt, während das Smartphone als Controller dient. Damit will BMW "die Vorreiterrolle für Gaming in Fahrzeugen" übernehmen.

Was für Spiele wird es geben? BMW spricht in der Pressemitteilung von "Casual Games". Ein Dark Souls solltet ihr also nicht erwarten... Spaß beiseite: Auf der offiziellen Webseite von AirConsole könnt ihr die aktuelle Bibliothek mit ihren über 180 Spielen einsehen.

AirConsole erklärt dazu, dass die Spiele von Steam, Playstation, Xbox, Switch, AirConsole und einer eigenen Entwickler-Community kommen. Vertreten sind eher kleinere Titel. Ob sich das Angebot bis zum Launch der Kooperation noch ändert oder ob es eine spezielle Auswahl gibt, ist nicht bekannt. BMW hat das Spieleangebot nicht genauer definiert.

Wann soll gespielt werden? In der Pressemitteillung werden explizit Wartesituationen, zum Beispiel das Laden, genannt. Darüber, ob die AirConsole sich auch auf der Fahrt starten lässt, haben wir keine Informationen, wir gehen aber davon aus, dass das aus Sicherheitsgründen nicht der Fall ist. Habt ihr ein Curved Display, das bei manchen neuen Modellen serienmäßig verbaut ist, und das Smartphone zur Hand, so könnt ihr Letzeres beispielsweise über das Scannen eines QR-Codes verbinden und dann direkt loslegen.

Was haltet ihr von dieser Kooperation oder generell von der Idee einer Spieleplattform im Auto?