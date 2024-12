SpongeBob: So sieht die allererste Version des beliebten Schwamms aus und wir hätten ihn fast nicht erkannt

Unser liebster Schwammkopf sah in frühen Zeichnungen ganz anders aus.

Lange bevor SpongeBob Schwammkopf im Jahr 1999 seine TV-Premiere feierte, gab es schon erste Ideen und Konzepte zu den Abenteuern des burgerbratenden Schwamms. Für seinen Comic 'The Intertidal Zone' schuf der Zeichner und studierte Meeresbiologe Stephen Hillenburg die Figur 'Bob the Sponge', aus der später dann SpongeBob werden sollte.

Das Design unterscheidet sich dabei in einigen Punkten von dem, das wir alle aus der Cartoon-Serie kennen, findet sich aber beispielsweise bei den Eltern von Spongy wieder.

Von links nach rechts: Margaret, SpongeBob und Harold Schwammkopf. (Quelle: SpongeBob Wiki)

Bob the Sponge: Ein Schwamm mit Sonnenbrille

'The Intertidal Zone' ist ein Comic, den Stephen Hillenburg im Jahr 1984 geschrieben und illustriert hat. Er war damals als Lehrer tätig und wollte seinen Schüler*innen mithilfe des Comics mehr über die Welt der Ozeanbewohner beibringen.

Ein wichtiger Charakter ist damals eben jener Bob the Sponge. Bob ist deutlich näher an einem echten Schwamm als SpongeBob, trägt allerdings eine coole Sonnenbrille:

So sah der Vorgänger von SpongeBob aus. (Quelle: SpongeBob Wiki)

Verglichen mit der späteren Serie, erinnert das Design tatsächlich weniger an SpongeBob, dafür aber vielmehr an dessen Eltern Margaret und Harold Schwammkopf, die ebenfalls rund sind, aber auch Kleidung tragen.

So ging es weiter: Ende der 1980er-Jahre entschied sich Hillenburg, eine Karriere im Zeichentrickfilm zu verfolgen. Erste Konzeptzeichnungen zu SpongeBob Schwammkopf entstanden dann um das Jahr 1997. Der Serienheld hieß damals noch Spongeboy, das Design war aber schon nah an dem der fertigen Serie. Die ganze Geschichte dazu haben wir in einem anderen Artikel erzählt:

Weitere Charaktere aus dem Comic: In 'The Intertidal Zone' treten neben Bob the Sponge auch weitere Charaktere auf, nur einer davon hat es aber gewissermaßen in die Serie geschafft. Es gibt nämlich auch einen Seestern, der unter einem Stein wohnt. Er hat allerdings nur ein Auge an der oberen "Sternspitze" und einen großen Mund in der Mitte. Da gefällt uns Patrick Star aus SpongeBob doch deutlich besser.

