Bösewicht-WM: Die Gruppenphase läuft, stimmt jetzt ab!

Es ist soweit! 48 Fieslinge gehen bei unserer GamePro Bösewicht-WM an den Start, um herauszufinden, wer der böseste und auch beliebteste von ihnen ist. Denn für diese Entscheidung braucht es euch! Ihr habt in den kommenden Tagen in einer Reihe von Umfragen die Möglichkeit für eure(n) Lieblings-Bösewicht(e) abzustimmen und ganz weit nach vorne zu voten.

Los geht es mit der Gruppenphase, die nun offiziell gestartet ist und für die ihr noch bis Sonntag Nacht abstimmen könnt.

Alle wichtigen Infos zur Gruppenphase

Wie funktioniert die Bösewicht-WM? 48 von euch und uns gewählte Bösewichte, treten bei unserer WM in 8 zufällig ausgelosten Gruppen an. Für jede Umfrage/Gruppe habt ihr 2 Stimmen zur Verfügung, wählt also mit Bedacht! Die beiden Höchstplatzierten kommen nach Abschluss der Gruppenphase in die KO-Runde.

Bis wann kann ich bei der Gruppenphase abstimmen? Bis zum 8. Mai um 23:59 Uhr. Dann steht fest, wer ins Achtelfinale einzieht, für das die Umfragen am 11. Mai starten. Den kompletten Turnierbaum findet ihr weiter unten.

Aber nun genug des Vorgeplänkels. Hier sind die Gruppen, viel Spaß beim Abstimmen!

Bösewicht-WM-Gruppenphase - Alle Gruppen und Umfragen

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

So geht es in der Bösewicht-WM weiter / Turnierbaum

Achtelfinale (Abstimmungszeitraum 11. - 12. Mai)

Achtelfinale 1: Platz 1 Gruppe 1 gegen Platz 2 Gruppe 2

Platz 1 Gruppe 1 gegen Platz 2 Gruppe 2 Achtelfinale 2: Platz 2 Gruppe 1 gegen Platz 1 Gruppe 2

Platz 2 Gruppe 1 gegen Platz 1 Gruppe 2 Achtelfinale 3: Platz 1 Gruppe 3 gegen Platz 2 Gruppe 4

Platz 1 Gruppe 3 gegen Platz 2 Gruppe 4 Achtelfinale 4: Platz 2 Gruppe 3 gegen Platz 1 Gruppe 4

Platz 2 Gruppe 3 gegen Platz 1 Gruppe 4 Achtelfinale 5: Platz 1 Gruppe 5 gegen Platz 2 Gruppe 6

Platz 1 Gruppe 5 gegen Platz 2 Gruppe 6 Achtelfinale 6: Platz 2 Gruppe 5 gegen Platz 1 Gruppe 6

Platz 2 Gruppe 5 gegen Platz 1 Gruppe 6 Achtelfinale 7: Platz 1 Gruppe 7 gegen Platz 2 Gruppe 8

Platz 1 Gruppe 7 gegen Platz 2 Gruppe 8 Achtelfinale 8: Platz 2 Gruppe 7 gegen Platz 1 Gruppe 8

Viertelfinale (Abstimmungszeitraum 14. - 15. Mai)

Viertelfinale 1: Sieger AF 1 gegen Sieger AF 3

Sieger AF 1 gegen Sieger AF 3 Viertelfinale 2: Sieger AF 2 gegen Sieger AF 4

Sieger AF 2 gegen Sieger AF 4 Viertelfinale 3: Sieger AF 5 gegen Sieger AF 7

Sieger AF 5 gegen Sieger AF 7 Viertelfinale 4: Sieger AF 6 gegen Sieger AF 8

Halbfinale (Abstimmungszeitraum 17. - 18. Mai)

Halbfinale 1: Sieger VF 1 gegen Sieger HF 3

Halbfinale 2: Sieger VF 2 gegen Sieger VF 4

Finale (Abstimmungszeitraum 20. - 22. Mai)

Sieger HF 1 gegen Sieger HF 2

Danach wird feststehen, welcher Fiesling sich die Krone aufsetzen und Bösewicht-Weltmeister(in) nennen darf. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse und wünschen euch viel Spaß beim Abstimmen und diskutieren!