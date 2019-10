Borderlands 3 birgt geheime Achterbahn & ihr könnt damit fahren

Ihr braucht eine Pause vom Looten und Leveln in Borderlands 3? Dann könnt ihr euch ja in den Wagen einer Achterbahn setzen und eine entspannte (oder Adrenalin-befeuernde) Runde drehen (via Kotaku).

Wo steht die Achterbahn? In den Splinterlands auf Pandora, mitten in der Wüste.

Das Besondere daran? Die Achterbahn ist keine Atrappe, ihr könnt wirklich damit fahren. Während der Fahrt könnt ihr sogar Zielscheiben abschießen und mit etwas Glück eine Loot-Kiste einsacken.

Hier der Link zum Video.

Das obige Video stammt von Reddit-User __JinxY__, der bei einem Streifzug durch die Splinterlands auf das Fahrgeschäft gestoßen ist.

Weitere Easter Eggs und Geheimnisse in Borderlands 3

Übrigens ist die Welt von Borderlands 3 vollgestopft mit Geheimnissen. Neben der Achterbahn findet ihr unter anderem Easter Eggs zu Stranger Thins, Destiny, WWE, Game of Thrones, Rock & Morty und mehr. Hier zeigen wir euch 11 coole Easter Eggs in Borderlands 3.

Habt ihr die Achterbahn schon gefunden?