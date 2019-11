Borderlands 3 - Erster DLC lässt uns Handsome Jack's Casino überfallen

Gearbox hat einen ersten Trailer zur kommenden Borderlands 3-Erweiterung veröffentlicht. Der Story-DLC trägt den Titel Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot und verschlägt euch in das riesige Casino des beliebten Borderlands 3-Bösewichts. Das will Moxxi zusammen mit euch ausrauben, denn sie hat mit Jack noch eine Rechnung zu begleichen.

Wann erscheint der DLC?

Außerdem gibt es auch gleich einen Release-Termin dazu. Die Erweiterung erscheint am 19. Dezember 2019 für PS4, Xbox One und PC. Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot ist der erste von vier DLCs, die im Season Pass von Borderlands 3 enthalten sind.

Ob der charismatische Antagonist auch persönlich auftauchen wird, wissen wir noch nicht. Nach den Ereignissen in Teil 2 bekommen wir möglicherweise nur Hologramme zu sehen, aber vielleicht haben die Entwickler auch eine Überraschung geplant. Hier hilft nur abwarten.

Ab ins Casino!

Das Video zeigt auch ein paar erste Eindrücke aus dem protzigen Anwesen. Ihr könnt euch auf sehr viel schrille Leuchtreklame, Roulette-Tische und wütende Spielautomaten gefasst machen. Gekämpft wird nämlich nicht nur gegen Loot-hungrige Banditen, sondern auch gegen jede Menge Roboter-Gegner, die sich euch in den Weg stellen.

Borderlands 3: Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot - DLC-Screenshots ansehen

Neben einer Reihe an neuen Story-Missionen könnt ihr euch auch mit Nebenaufträgen beschäftigen und das Casino nach versteckten Geheimnissen absuchen. Unabhängig von Handsome Jack selbst werdet ihr auch Bekanntschaft mit den Überresten seiner eins mächtigen Hyperion Force machen, inklusive ganz neuer Einheiten.

Selbstverständlich bringt die Erweiterung jede Menge neue legendäre Waffen und Ausrüstungsgegenstände mit. Zusätzlich wird auch das Angebot an kosmetischen Items wie Helme, Skins oder Emotes erweitert.

Gibt es Voraussetzungen zum Spielen? Ja, ihr müsst im Hauptspiel mindestens Level 13 erreicht haben, um die DLC-Missionen starten zu können. Außerdem müsst ihr euer Raumschiff Sanctuary 3 bereits freigeschaltet haben, immerhin wollt ihr das Casino ja auch irgendwie ansteuern.

Nächster Patch bringt Gratis-Content für BL3

Schon vor dem DLC-Release im Dezember gibt es ein kostenloses Update mit neuen Inhalten für Borderlands 3. Highlights sind die beiden Aktivitäten Takedown und Mayhem 4. Dazu kommen noch einige Änderungen, wie die Erhöhung des maximalen Bank-Speichers von 50 auf 300 Plätze.

Takedown richtet sich an Vierer-Teams auf maximalem Level, die sich mit begrenzten Respawns und viel Teamwork durch eine "Raid-artige Herausforderung" kämpfen müssen.

Mayhem 4 ist dagegen eine Variante des bekannten Mayhem-Modus und fügt in jeder Runde zwei Boni hinzu. Einen davon bekommen die Spieler, den anderen eure Gegner. Hier könnt ihr zudem besondere Legendary Badges gewinnen. Der gesamte Modus soll in Zukunft überarbeitet werden. Dazu gehört eine überarbeitete UI, neue Modifikationen und mehr Level. Weitere Infos zum Projekt "Mayhem 2.0" sollen 2020 folgen.

Borderlands 3 ist am Wochenende gratis: Richtig gelesen, am Wochenende könnt ihr vom 21. bis 24. November einen Blick auf das Hauptspiel werfen. Das betrifft sowohl die Playstation 4, als auch die Xbox One.