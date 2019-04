Mit Borderlands 3 erwartet Fans des verrückten Loot-Shooters Mitte September wie gewohnt eine enorme Auswahl an Waffen. Neben verschiedenen Effekten und Stats, gibt es jedoch noch einen weiteren Punkt, in dem sich die Wummen voneinander unterscheiden - die Schussgeräusche. Diese sollen laut Entwickler Gearbox im Vergleich zu Borderlands 2 nochmal deutlich variabler sein.

Auf Twitter gab jetzt Entwickler Joshua Davidson einen kleinen Einblick in die Arbeit der Sound-Designer bei Gearbox:

So yeah....#Borderlands3 is currently sitting at just over 7,500 individual .wav files for the weapon firing sounds.



For perspective, BL2 shipped a little over 300 .wav files to cover all the guns and their manufacturers.



And yes, we're still not done. Pew pew! #GameAudio