Ob das nächste Borderlands-Spiel wirklich Borderlands 3 heißen wird, wissen wir (noch) nicht. Fest steht aber, dass mit dem von Gearbox veröffentlichten Teaser-Trailer eine Ankündigung sehr kurz bevorsteht und auf der PAX East in Boston wohl auch passieren wird.

Insbesondere für treue Fans der Shooter-Reihe haben die Macher ein paar nette Hinweise und Geheimnisse im schick gemachten Trailer versteckt. Das sind zum einen erste Teaser auf Charaktere und Bösewichte, zum anderen aber auch etwas, das einen sehr praktischen Nutzen für Besitzer von Borderlands 2 hat.

Wer das Video aufmerksam verfolgt, wird fünf Personengruppen sehen, die nach und nach erscheinen und so wirken, als wären sie komplett zufällig angeordnet. Allerdings haben findige Zuschauer herausgefunden, dass es sich um einen 25-stelligen Code handelt, einen sogenannten SHiFT-Code.

So funktioniert das mit SHiFT

Was ist ein SHiFT-Code? SHiFT ist ein Belohnungssystem in Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel, das euch mit kurzzeitig verfügbaren Items belohnt, wenn ihr die entsprechenden Codes im Spiel eingebt.

Wie lautet der Code aus dem Teaser? C35TB-WS6ST-TXBRK-TTTJT-JJH6H

Wo gebe ich den Code ein? Im Hauptmenü von Borderlands 2 wählt ihr den Punkt "Extras" und danach "SHiFT-Codes".

Was bekomme ich für den Code aus dem Teaser?

5 goldene Schlüssel, jeder davon öffnet eine Lootbox

Community Day-Skin für den Charakter Salvador

Morse-Code im Teaser

Und noch ein Geheimnis versteckt sich im Teaser für das nächste Borderlands-Spiel. Genauer gesagt seht ihr in der oberen linken Ecke ein blinkendes weißes Licht. Laut dem Youtuber Arekkz Gaming handelt es sich dabei um einen Morse-Code, der "Count the sirens" (dt. Zähl die Sirenen) lautet.

Borderlands ist 3 ist von Gearbox noch nicht offiziell angekündigt worden, mehr Informationen zum Spiel wird es heute Abend auf dem Gearbox-Panel der PAX East geben.