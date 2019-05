Lasst euch nicht verwirren: Ja, Borderlands 3 hat Mikrotransaktionen

Bei der Enthüllung von großen Spielen ist es immer wichtig, auf die Wortwahl zu achten. Daran wurde jetzt auch Gearbox Software-Chef Randy Pitchford erinnert, als gestern erstmals umfangreiches Borderlands 3-Gameplay gezeigt wurde. Viele Fans nahmen es ihm übel, dass er Mikrotransaktionen für den Loot-Shooter ausschloss - es wird nämliche welche geben.

Hat es nicht so gemeint: Dabei hat sich Pitchford einfach nur unglücklich ausgedrückt, denn er bezog rein auf Gameplay-Inhalte und Story-Missionen. Alles, was es in Borderlands 3 zusätzlich mit Echtgeld zu kaufen gibt, soll rein kosmetischer Natur sein. Also Dinge wie Skins und andere Customization-Sachen.

Hier das Original-Zitat von Pitchford, dass live ausgestrahlt wurde:

Die Borderlands-Fans nahmen die Aussage für bare Münze und freuten sich über die Aussage, dass der Shooter keine Mikrotransaktionen haben wird. Umso überraschter waren sie, als dann die Presse aber andere Informationen lieferte. Denn kosmetische Mikrotransaktionen wird es nämlich doch geben, wie Creative Director Paul Sage gegenüber Game Informer sagte.

Zwar solle es nicht in die Games-as-a-Service-Richtung gehen und keine Pay2Win-Elemente geben, jedoch wird es möglich sein, Echtgeld im Spiel für zusätzliche Inhalte auszugeben.

Die Reaktionen darauf findet Pitchford aber unfair, wie er auf Twitter klargestellt. Die Headline sei "Clickbait" und es sei klar gewesen, dass er Sachen wie Lootboxen und Premiumwährungen gemeint habe und nicht kosmetische Dinge. Und er beschwerte sich daraufhin bei Game Informer, die ihn als "Lügner" dargestellt hätten.

Come on guys - shitty clickbait headline. Literally seconds before I said that, I made it very clear we’re going to do more cosmetic stuff like we did in Borderlands 2. You know I was talking about premium currency and loot boxes kind of stuff NOT being in our game.