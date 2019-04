Auf der PAX East wurde vor wenigen Tagen Borderlands 3 seitens Entwickler Gearbox offiziell angekündigt. Am heutigen Mittwoch sollen nun neue Informationen folgen. Unter anderem das Release-Datum wird laut CEO Randy Pitchford enthüllt. Ein großer Leak zeigt nun das Cover-Art, sowie die Inhalte der Collector's Edition.

Cover Art & Inhalte der CE geleakt

Die Informationen stammen von Twitter-User Wario 64, der bereits in der Vergangenheit mit seinen Leaks oft ins Schwarze traf.

Borderlands 3 box art + Deluxe Edition + Super Deluxe Edition + Diamond Loot Chest Collector's Edition pic.twitter.com/sCOKV5dDGc — Wario64 (@Wario64) April 3, 2019

Was zeigen die Bilder? Zu sehen ist die Standard-Version, die Deluxe Edition und die Super Deluxe Edition des Spiels. Ein weiteres Bild gibt zudem einen Einblick in die Inhalte der CE.

Die Inhalte der Collector's Edition:

Borderlands 3

Nachbau einer diamantenen Lootbox

10 Charakter-Figuren

5 Lithographien der Charaktere

4 Vault Key Schlüsselanhänger

Galaxie-Karte aus Stoff

Steelbook

Season Pass

Deluxe Bonus-Inhalte

Gold Weapon Skin-Pack

Sanctuary 3 Snap Model

Interessant: Anscheinend geht es in Borderlands 3 erneut nach Sanctuary, den Ort, der bereits in Teil 2 als Basis diente. Ohne zu spoilern, wird der Stützpunkt allerdings nicht mehr in der bekannten Form vorhanden sein.

Stimmt der Leak, wird es zudem einen Season Pass für den Loot-Shooter geben. Welche Inhalte er bietet, das können wir zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht sagen.

Das sagen die Entwickler

Vor einer eigenen großen Enthüllung wollen sich Entwickler verständlicherweise nicht in die Karten blicken lassen. Gearbox reagierte jedoch auf Twitter mit der gewohnten Prise Humor.

"Wie geht's euch, Freunde? Das sieht doch wirklich toll aus. Ich denke wir sollten morgen um 15 Uhr besser einschalten. Dann sehen wir, ob das Ganze stimmt."

Wann ist die große Enthüllung? Ob der Leak stimmt, werden wir heute um 15 Uhr deutscher Zeit erfahren. Dann werden wir auch wissen, wann Borderlands 3 erscheint und ganz wichtig, auf welchen Plattformen der Loot-Shooter erscheint.

Wie gefällt euch das Cover?