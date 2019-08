Bis zum Release von Borderlands 3 dauert es zwar noch einen ganzen Monat, aber der Hype um den neuen Loot-Shooter erreicht so langsam seinen Höhepunkt. Und man könnte vielleicht denken, dass Borderlands 3 den Abschluss einer Trilogie darstellen wird und Gearbox Software sich zukünftig wieder anderen Dingen widmet - aber weit gefehlt. Fans dürfen sich auch in Zukunft auf Borderlands freuen.

Borderlands 4 kommt (zumindest sehr wahrscheinlich)

Da kommt noch mehr: Im Interview mit DualShockers machten die beiden Lead Writer Danny Homan und Sam Winkler deutlich, dass die Borderlands-Reihe noch lange nicht am Ende ist. Zwar sei Teil 3 klar als Nachfolger ausgelegt, der auch viele Story-Stränge zu Ende führe, aber das Finale sei Borderlands 3 nicht.

So soll der Shooter auch "neue Story-Stränge" aufbauen und "definitiv nicht das Ende von Borderlands darstellen". Laut Homan gäbe es immer noch "Raum für weitere Geschichten in Borderlands", was wohl ein paar Cliffhanger in der Kampagne erwarten lässt.

Winkler beschrieb die aktuelle Borderlands-Trilogie als eigene "Saga", die in sich geschlossen ist, aber auch mit allem verbunden sein wird, was in Zukunft kommt.

Wie es danach weitergehen wird, verrieten Homan und Winkler natürlich nicht, aber sie seien zumindest "sehr glücklich damit, wie Borderlands 3 endet". Und das ist ja auch viel wert.

Der perfekte Build

Skill Trees für Borderlands 3 bereits jetzt online

Borderlands 3 erscheint am 13. September 2019 für PS4, Xbox One und PC.