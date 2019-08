Borderlands 3 ist "viel größer" als Teil 2, trotz gleichlanger Kampagne

Die Arbeit an Borderlands 3 ist längst abgeschlossen, was bedeutet, dass der Shooter pünktlich in den Läden stehen wird. Die lange Entwicklungszeit des Spiels soll sich auch bemerkbar machen, denn Borderlands 3 ist "viel größer" als Borderlands 2, so Anthony Nicholson, Senior Producer bei Gearbox Software.

Borderlands 3 wird der bislang größte Teil der Reihe

Diese Aussage ist vor allem deswegen interessant, da die Borderlands 3-Kampagne selbst dieselbe Länge haben wird wie Teil 2 - etwa 30 Stunden, wenn man sich beeilt. Aber es sind die Inhalte, die darüber hinaus gehen, die Borderlands 3 so viel umfangreicher machen. (via ComicBook)

"Es ist so viel größer als Borderlands 2. Es gibt so viele Arten an Nebenmissionen, es gibt die Hauptstory natürlich. Dann gibt es da noch andere Sachen wie all die Herausforderungen, die wir haben: wie die seltenen Spawns, die Gegner-Jagden, die Crew Challenges. Es gibt so viel zu tun im Spiel, ich kann das gar nicht genug betonen. Und das sind nur die verschiedenen Missionstypen. Es gibt auch das Erkunden, Boss Runs und solche Dinge. Es gibt eine Tonne an Content."

Ob diese Content-Flut am Ende aber auch wirklich Spaß macht oder nur aus drögen Nebenaufgaben besteht, erfahren wir am 13. September 2019. Dann erscheint Borderlands 3 für PS4, Xbox One und PC.

Wer will, kann sich übrigens schon jetzt den perfekten Build zusammenstellen, denn alle Skill Trees der vier neuen Vault Hunter sind schon interaktiv und kostenlos auf der offiziellen Homepage verfügbar.

Freut ihr euch auf so viel Borderlands 3?