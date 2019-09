Borderlands 3 - Wann startet der Preload & wann dürfen wir spielen?

Bald ist es soweit und Fans von gepflegten Loot-Shootern können sich endlich in Borderlands 3 austoben. Aber wann genau öffnen sich eigentlich die Tore zum Spiel - schließlich möchten sich Vorbesteller ja auch angemessen vorbereiten und planen. Glücklicherweise haben die Entwickler nun ganz genau verraten, wann es los geht.

Damit zum Launch alles vorbereitet ist, können PS4- und Xbox One-Besitzer rechtzeitig einen Preload starten. Immerhin ist Borderlands 3 zwischen 45 GB (Xbox One) und 75 GB (PS4) groß.

Wann startet der Preload?

Falls ihr euch Borderlands 3 vorbestellt habt, könnt ihr 48 Stunden vor dem offiziellen Launch den Download starten und das Spiel anschließend installieren. Das bedeutet, dass ihr ab Mittwoch, dem 11. September um 0 Uhr mit dem Preload starten können solltet. Sofern sich Gearbox an die eigenen Pläne hält.

Wann darf ich spielen?

Wirklich spielbar ist der Shooter dann am 13. September. Hier könnt ihr aber dann schon um 0 Uhr loslegen. In jeder Region wird Borderlands 3 nämlich jeweils am Releasetag freigeschaltet, sobald die Uhr Mitternacht schlägt.

Falls ihr euch in anderen Zeitzonen herumtreibt, gibt es auch eine einfache Übersicht zu den Startterminen:

Werdet ihr gleich zum Launch am Start sein?