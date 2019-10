Borderlands 3 - Event: Alle 14 seltenen Boss-Spawns & wo ihr sie findet

Die Jubiläumsfeier von Borderlands 3 geht in die nächste Runde. Nachdem wir in der vergangenen Woche Jagd auf ausgewählte Boss-Gegner machen durften, sind dieses Mal die Rare Spawns dran - also Mid-Bosse, die nur manchmal auf der Karte erscheinen.

Farmen lohnt sich wieder: Gearbox hat nun bekannt gegeben, dass insgesamt 14 dieser Rare Spawns im Fokus stehen sollen. Teilweise ist ihr Auftreten garantiert, teilweise ist die Wahrscheinlichkeit höher. Aber immer ist die Chance auf Legendary Drops deutlich größer als sonst.

Wann geht es los? Die "Jagd auf seltene Spawns!"-Woche startet heute, am 8. Oktober, um 18 Uhr deutscher Zeit und läuft bis einschließlich dem 15. Oktober um 17:59 Uhr.

Wo finde ich die Bosse & was haben sie dabei?

In der folgenden Liste findet ihr die Bosse, um die es in dieser Woche geht. Damit ihr aber nicht kopflos auf der Map herumlauft, verraten wir euch auch noch, wo sie auftreten sollten:

Rakkman

Fundort: Carnivora, Höhle in der Mitte der Karte

Legendary: Night Flyer, legendäre Pistole

Fundort: Jakob's Estate, in der Nähe der eridianischen Schrift

Legendary: Unleash the Dragon, legendäres Artefakt

Fundort: Splinterlands, Banditencamp in der Mitte der Karte

Legendary: Redline, legendäre Shotgun

Fundort: Hochmoorbecken, großes Gebiet im Osten (mit all den Rampen)

Belohnung: zufälliges Anpassungsobjekt

Fundort: Atlas HQ, großer Innenhof (hier für kleine Abkürzung klicken)

Legendary: zufällige legendäre Klassen-Mods

Fundort: Die Einöde, nordwestlich der Schnellreisestation

Legendary: zufälliger legendärer Schild

Fundort: Ambermire, Banditencamp östlich von Typhons Log

Legendary: Band of Sytorak, legendärer Schild

Fundort: Konrads Hold, südlicher Teil zwischen Typhons Log und Verkaufsautomaten

Legendary: It's Piss, legendärer Granaten-Mod

Fundort: Voracious Canopy, am Ende des Schiffs vor dem Boss

Legendary: The Horizon, legendäre Shotgun

Fundort: Meridianischer Stadtrand, Banditenlager im Westen (Fahrstuhl nehmen)

Legendary: Psycho Stabber, legendäre Pistole

Fundort: Splinterlands, westlicher Teil in der Wüste

Legendary: Hive, legendärer Raketenwerfer

Fundort: Der Amboss, im Abwassersystem

Legendary: zufällige legendäre Artefakte

Fundort: Ambermire, zu Beginn rechts abbiegen ins Jabbergebiet (Boss ist eigentlich ein Tink)

Legendary: zufälliger legendärer Granaten-Mod

Fundort: Lectra City, U-Bahn-Bereich in der Mitte der Karte

Legendary: Masterwork Crossbow, legendäre Sniper Rifle

Auch die anderen Bosse liefern legendären Loot: Nur weil gerade ein Event stattfindet, heißt das nicht, dass ihr nicht auch die anderen Bosse in Borderlands 3 farmen solltet. Wir verraten euch, welche exklusiven Legendarys die Borderlands 3-Bosse für euch bereithalten.

Danach geht's weiter (vermutlich mit noch mehr Loot)

Im Laufe des Oktober wird es weitere Spezialwochen geben, die Gearbox aber noch nicht detailliert aufgeschlüsselt hat:

Woche 1 (1. - 7. Oktober): Bonus-Boss-Beute! (schon vorbei)

Woche 2 (8. - 14. Oktober): Jagd auf seltene Spawns!

Woche 3 (15. - 21. Oktober): Zeig mir das Eridium!

Woche 4 (22. - 28. Oktober): Chaos auf Twitch!

Woche 5 (29. Oktober - 4. November): Das ist ein Geheimnis...

