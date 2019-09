Borderlands 3: PS4-Spieler genervt von Splitscreen-Lags - Hilfe naht

Borderlands 3 erntete größtenteils gute Wertungen und auch in unserem Test streicht der Gearbox-Shooter eine ordentliche 84 ein. Es ist allerdings nicht alles rosig im Ödland von Pandora: Wer Borderlands 3 auf der PS4 im Splitscreen spielt, wird aktuell teils von starken Rucklern genervt. Aber die Macher versprechen Hilfe.

PS4-Spieler regen sich über Splitscreen-Ruckler auf

Was ist das Problem? Während des Technik-Checks im Zuge unseres Borderlands 3-Tests ist's uns ebenfalls negativ ausgefallen: Spielen wir den Loot-Shooter auf der PS4 im Splitscreen-Koop, ruckelt das Spiel teilweise stark, zuweilen kommt es sogar zu Aussetzern.

Das passiert insbesondere dann, wenn einer der Mitspieler mitten im Kampf das ECHOdevice öffnet, um durchs Menü oder den Skilltree zu navigieren.

Das Problem scheint nur die PS4-Version des Shooters zu betreffen. Auf Reddit berichten Borderlands 3-Fans von Splitscreen-Lags sowohl auf der Standard-PS4 (Slim) als auch auf der PS4 Pro.

Was sagt die Community?

Spiritanimalgoat: "Habe auch Probleme auf der PS4 Slim im lokalen Koop- Sehr nervig [...]"

CentTheBest: "Ich habe eine PS4 Pro und spielte in 4K im Splittscreen - war sehr laggy"

misschair_427: "Das gleiche passierte mir und meinem Mann. Immer wenn wir das Menü öffneten, war das Spiel sehr träge."

Wann kommt der Fix für den Splitscreen-Lag?

Gegenüber IGN bestätigt 2K, dass sich die Macher der Lage bewusst seien und gerade an einem Patch arbeiten. Allerdings gibt es noch keinen konkreten Releasetermin für den Fix.

Was ihr aktuell tun könnt: Noch müssen PS4-Spieler also mit den Splitscreen-Lags leben, oder eben erst einmal ganz auf den Modus verzichten. Falls ihr Borderlands 3 aktuell doch im geteilten Bildschirm mit Freunden spielen wollt, rät euch 2K folgendes: "Bereitet euch schon vor Kampfbeginn gut vor und lasst euren Teamkameraden in der Hitze des Gefechts nicht im Stich!".

Habt ihr ebenfalls mit Splitscreen-Lags zu kämpfen?