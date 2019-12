Bravely Default 2 - Nintendo bringt JRPG-Reihe für die Switch zurück

Die Ableger der Bravely Default-Reihe stehen für klassischen JRPG-Spaß, der an die Hochzeiten von Final Fantasy und Co. erinnerte. Nun bringt Nintendo das Franchise zurück und kündigte Bravely Default 2 offiziell für die Switch an.

Bravely Default 2 erscheint 2020 exklusiv für Nintendo Switch

Die Entwickler von Team Asano (Octopath Traveler) gehen mit einem waschechten Sequel an den Start, das 2020 erscheinen soll. Einen ersten Gameplay-Teaser zu Bravely Default 2 gab es ebenfalls zu sehen:

Achtung, Bravely Default 2 darf nicht mit Bravely Second: End Layer verwechselt werden. Letzteres war eine direkte Fortsetzung des ersten Bravely Default. Das neue RPG scheint aber eine komplett eigene Geschichte zu erzählen. Ähnlich wie in den Hauptablegern der Final Fantasy- und Dragon Quest-Reihen.

