Plötzliche Einigung zwischen Sony und Microsoft erreicht!

Damit hätte im Rosenkrieg rund um die Activision Blizzard-Übernahme wohl niemand gerechnet: Noch vor der offiziellen Entscheidung der FTC-Behörde (Federal Trade Commission, Anm. d. Red.), ob Microsoft die Akquise tatsächlich durchführen darf, zieht Streitpartner Sony alle Bedenken zurück und unterstützt die Übernahme in vollem Umfang. Hintergrund des Sinneswandels ist offenbar eine spektakuläre Einigung zwischen Xbox-Chef Phil Spencer und Sony-Boss Jim Ryan hinter den Kulissen.

Überraschender Kompromiss

Was für eine Einigung wurde erzielt? Für den Streit um die Call of Duty-Marke, die im Mittelpunkt der Kontroverse stand, wurde ein überraschender Kompromiss gefunden. Der 10-Jahres-Deal, der Releases von CoD-Titeln auf PlayStation-Konsolen sicherstellen sollte, wurde verworfen. Stattdessen bekommt Sony nun die alleinigen Exklusivrechte am Call of Duty-Franchise – im direkten Austausch erhält Microsoft dafür sämtliche Rechte am The Last of Us-Universum, Spiele und HBO-Serie inbegriffen.

Künftige Call of Duty-Ableger werden PlayStation-exklusiv sein – ganz wie Gott es gewollt hat.

“Ich habe das ganze hin und her nicht mehr ausgehalten”, sagt der fast schon selig wirkende Jim Ryan im Interview mit GamePro.de.

Ich fand es hundsgemein, dass Microsoft uns Call of Duty wegnehmen wollte. Da habe ich auf stur geschaltet, bei der FTC angerufen und sie angeschwärzt. Da bin ich möglicherweise über das Ziel hinausgeschossen. Daher möchte ich hier festhalten, dass ich nie ernsthaft geglaubt habe, Xbox-Entwickler würden absichtlich in den Spielcode von PS5-Portierungen spucken.

Sony und Microsoft finden zusammen

Den Verzicht auf die TLoU-Marke nimmt Ryan gelassen und betont, dass er ohnehin nicht glaube, dass Naughty Dog noch ein The Last of Us 3 auf den Weg bringt. Laut Ryan gehöre nämlich auch Neil Druckmann selbst zum Deal mit Microsoft dazu. Dieser müsse nun jedes zweite Wochenende zu 343 Industries und dort Gegenstandsbeschreibungen für Halo Infinite-Battle Pass-Belohnungen schreiben. “Darauf hat Neil große Lust und er freut sich sehr auf die Herausforderung”, so Ryan.

Wer hätte das gedacht: The Last of Us ist nun ein Xbox-Exclusive

Auch Microsofts Phil Spencer scheint froh zu sein, dass der Streit beigelegt worden ist.

Mir ging es nie um Call of Duty – wir haben doch Halo? Hauptgrund für die Übernahme waren schon immer Candy Crush und Bubble Witch Saga 3. Das sind perfekte Kandidaten für den Game Pass. Allerdings mache ich mir schon etwas Sorgen, ob die Series S dieser Grafikpracht standhalten kann.

In den Details der Einigung ist festgehalten, dass die Call of Duty-Lizenz in die Hände von Sony Bend übergeht – hier plane man angeblich “irgendwas mit dem Zombie-Modus und Motorrädern”. Auf der anderen Seite wird The Last of Us bei Zenimax Online aufgehängt, die auch die Produktion des Standalone-MMOs (The Last of Us Online) abschließen werden.

Was sagt eigentlich die FTC-Behörde dazu? FTC-Chefin Lina Kahn kann es kaum fassen:

Wollen mich hier eigentlich alle veräppeln? Über Monate wird mit harten Bandagen gekämpft, unsere Anwälte wühlen sich durch Millionen Dokumente und jetzt das?!

Noch in der GamePro-Küche zückte sie ihr Smartphone und gab offiziell grünes Licht für die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Zum Zeitpunkt des Artikels sitzt Kahn noch mit einer Dose Coke Zero am Tisch und weigert sich, das Büro zu verlassen.

Wir haben uns auch an Nintendo gewandt, um ein volles Stimmungsbild zur plötzlichen Einigung zwischen Sony und Microsoft einfangen zu können. Nintendo-Präsident Shuntaro Furokawa fand hier wenige, aber deutliche Worte:

Was ist eine Xbox?

Wie schätzt ihr den Kompromiss ein? Ist das eine Win-Win-Situation für Sony und Microsoft?