The Last of Us 3: Mögliche Fortsetzung wird von der HBO-Serie inspiriert

The Last of Us 2 bekommt wahrscheinlich noch einen Nachfolger, sicher ist das aber nicht.

Das The Last of Us-Universum dürfte in Zukunft nicht nur durch den bereits angekündigten Multiplayer-Ableger erweitert werden. Neben der zweiten Staffel der HBO-Serie kommt irgendwann höchstwahrscheinlich auch noch ein The Last of Us 3. Das könnte dann wiederum auch von der Verfilmung inspiriert sein und Elemente aus der Serie enthalten.

The Last of Us: Nicht nur Spiele beeinflussen die Verfilmung, sondern auch anders herum

Darum geht's: Die HBO-Serie The Last of Us verfilmt die Ereignisse aus dem ersten Spiel. Aber dabei haben sich die Macher*innen auch einige Freiheiten genommen und Dinge anders dargestellt als in der Vorlage. Womöglich inspirieren genau solche neuen Elemente auch die kommenden Spiele.

Falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, macht sie euch vielleicht dieser Trailer schmackhaft:

Zumindest sagt Neil Druckmann im Gespräch mit EL ESPAÑOL (via The Game Spoof), dass es definitiv Elemente aus der Serie geben würde, die auch in zukünftigen Spielen zum Tragen kommen werden.

Aber eben nur, falls es überhaupt ein The Last of Us 3 geben wird – oder wie auch immer ein entsprechendes Spiel dann heißen könnte. Es existieren zwar haufenweise Gerüchte und Spekulationen sowie Andeutungen um ein The Last of Us 3, fest steht die Entwicklung aber nicht. Offiziell angekündigt wurde auch noch nichts.

Das sagt Neil Druckmann genau:

"Falls wir sie [die Reihe, Anm. d. Red.] jemals in Spielform wieder besuchen, was abzuwarten bleibt, gibt es da definitiv Elemente, die ich von der Serie nehmen werde, die für die Spiele gelten würden".

Was könnte er damit meinen? Höchstwahrscheinlich geht es um den Umgang mit den Figuren und Storytelling-Aspekte. Darum dreht sich zumindest ein Großteil des restlichen Interviews.

Neil Druckmann erklärt beispielsweise, die Arbeit an der Serie mit Showrunner Craig Mazin, Pedro Pascal (Joel) und Bella Ramsey (Ellie) habe dabei geholfen, die alte Geschichte samt ihrer Charaktere besser zu verstehen.Gemeinsam sei es eine wahre Freude gewesen, das Universum wieder aufzubauen und die Charaktere neu zu interpretieren.

In demselben Interview erklärt The Last of Us-Game Director Neil Druckmann auch noch, es gebe zwei Arten von Autor*innen. Einige erzählten immer eine neue Geschichte, andere immer dieselbe mit ähnlichen Thematiken. Er gehöre wohl zu Letzteren und versuche jedes Mal, die Geschichte zu perfektionieren.

Auch Naughty Dogs Uncharted-Reihe habe im Grunde genommen dieselben Themen wie The Last of Us: Familien-Dynamiken, Interessenskonflikte zwischen geliebten Menschen und Dingen, die getan werden müssten sowie Obsessionen.

Was sagt ihr dazu? Welche Elemente aus der Serie würdet ihr gern in kommenden Spielen sehen?