Dorfromantik, Risiko, Catan und Co.: Schnappt euch einige der besten Brettspiele mit bis zu 40% Rabatt bei Amazon

Im Angebot von Amazon finden sich derzeit verschiedene Brettspiele.

Erst letztes Wochenende habe ich mit meinen Freunden eine gemütliche Runde Dorfromantik gespielt. Es ist einfach immer wieder schön, mit seinen Liebsten einen entspannten Brettspielabend mit Snacks zu verbringen.

Wenn ihr euch auch nach diesem Gefühl sehnt, habe ich eine gute Nachricht für euch: Bei Amazon gibt es gerade super viele Brettspiele im Angebot. Von Dorfromantik bis Risiko ist für jeden etwas dabei.

Dorfromantik Brettspiel: Der King unter den Brettspielen!

Dorfromantik könnt ihr mit bis zu sechs Personen spielen. In jeder Runde legt ihr gemeinsam sechseckige Karten zu einer idyllischen Landschaft zusammen. Ob kleine Dörfer, Felder oder ausgedehnte Wälder - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Freut euch auf wunderschön gestaltete Karten für beim Brettspiel Dorfromantik.

Natürlich müsst ihr wie im Computerspiel Punkte sammeln. Eure Spielgruppe muss nicht nur die Aufträge der Bevölkerung erfüllen, sondern auch einen möglichst langen Fluss oder eine Eisenbahnstrecke bauen. Ihr könnt auch Punkte sammeln, indem ihr Gebiete mit Flaggen abschließt.

Je mehr Punkte ihr sammelt, desto mehr neue Landschaften und Karten warten auf euch. Das Spiel enthält neue Karten, die ihr mit euren gesammelten Punkten freischalten könnt.

Risiko: Ein episches Strategiespiel

Die Neuauflage des unangefochtenen Brettspielklassikers entführt euch in die Zeit mächtiger Feldherren, kühner Feldzüge und niederschmetternder Kapitulationen.

Bei RISIKO geht es nicht nur darum, Gebiete zu erobern, sondern auch darum, Allianzen zu schmieden, Strategien zu entwickeln und den Gegner zu überraschen. Die Kombination aus Glück, Taktik und Diplomatie macht jede Partie zu einem einzigartigen Erlebnis. Also: Truppen aufstellen, Züge planen und in die Schlacht ziehen - die Welt will erobert werden!

So oder so ähnlich könnte es auch auf eurem Wohnzimmertisch aussehen!

Außerdem bietet Risiko eine gut strukturierte und verständliche Anleitung, die sowohl Anfängern als auch erfahrenen Spielern den Einstieg in das Spiel erleichtert. Die beigefügten Regeln sind präzise und klar formuliert, und zahlreiche Beispiele veranschaulichen den Spielablauf.

Weitere Brettspiel Angebote bei Amazon