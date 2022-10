K-Pop in der Gaming-Welt: Hier könnt ihr mit BTS spielen

Kollaborationen sind aus der Musikwelt nicht mehr wegzudenken. Egal ob Lady Gaga feat. Beyonce oder BTS feat. Halsey, solche Kombinationen sorgen immer wieder zuverlässig für große Hits. Die Zusammenarbeit zwischen einer Band und der Spielewelt ist dagegen eher eine Seltenheit. Bei einer Sensation wie BTS gibt es allerdings gleich mehrere, wir haben ein paar der kuriosen Games zur K-Pop Band für euch herausgesucht.

To the Edge of the Sky

Obwohl es kein offiziell lizenziertes Spiel ist, ist To the Edge of the Sky zumindest das einzige, das ihr euch nicht nur aufs Handy sondern auch über Steam holen könnt. Hierbei handelt es sich um eine Visual Novel, in der die Charaktere den Bandmitgliedern nicht gerade unähnlich sehen. Die Screenshots geben dabei zumindest optisch Cyberpunk Vibes, da ist es doch passend, dass die Story auch im Jahr 2077 stattfindet. Wahrscheinlich ein absoluter Zufall, 2077 war ja schließlich das Jahr für cyberpunkige Settings, kann man nichts machen.

Die Reviews sind bei dem Free2Play-Spiel auf Steam sogar recht ausgeglichen, die Begeisterung scheint sich aber, vielleicht auch aufgrund der In-Game bzw. In-App Käufe, doch eher in Grenzen zu halten.

BTS Island: In the SEOM

Mit BTS Island kommen wir zu einem offiziellen Spiel der Band, die laut offizieller Website auch von Anfang an am Entwicklungsprozess beteiligt waren. Es erschien am 28. Juni diesen Jahres, passend zu ihrem Album Proof. Verfügbar ist es dabei für Android, wo es schon über 5 Millionen Downloads gesammelt hat, aber auch iOS. In diesem ebenfalls zunächst kostenlosen Mobile Game, helft ihr den Jungs auf einer, wer hätte es bei dem Titel gedacht, einsamen Insel. Dort ist die Band gestrandet und ihr müsst ihnen helfen, diese für ihren unverhofften Urlaub etwas schicker zu gestalten.

Hier bekommt ihr einen kleinen Eindruck von der Optik des Spiels, mit dem Gameplay an sich hat der Trailer aber nicht allzu viel zu tun:

Sieht mehr nach Animal Crossing aus, als es eigentlich ist, denn für die Insel-Verschönerungen müsst ihr lediglich gewöhnliche Puzzle Level überstehen. Dabei sammelt ihr Sterne, die ihr dann wiederum braucht, um "Missionen" spielen zu können. Die liefern zwar kein neues Gameplay, aber zumindest kleine Zwischensequenzen mit Texteinblendungen. Außerdem verdient ihr manchmal auch Deko-Objekte, die ihr dann per Touch auf die gewünschte Position setzen könnt.

Wenn man nicht gerade mit Puzzlen beschäftigt ist, kann man BTS dabei zusehen, wie sie auf der Insel hin und her schlendern und ihre idle Animationen abspielen.

Selbstverständlich gibt es auch In-App Käufe, allerdings wird man damit zumindest nicht direkt erschlagen. Im Shop, der dann irgendwann aufploppt, könnt ihr dann Diamanten und Gold gegen Echtgeld tauschen. Ob das wirklich notwendig ist, wie immer bei Mobile Games, sehr fraglich.

Ansonsten weiß ich ja nicht, wie es euch geht, aber Schiffbruch mit verbundenem Urlaub habe ich bisher noch in keinem Medium gesehen. Aber gut, wenn man so viel unterwegs ist wie BTS, nimmt man wahrscheinlich wirklich jede Gelegenheit für eine Pause dankend an.

BTS World und BTS Universe Story

Je weiter wir in die Materie eintauchen, desto absurder werden die Games, denn natürlich sind wir noch nicht am Ende angekommen. In BTS World, das ebenfalls nur auf Mobile verfügbar ist, spielt ihr den Manager der Band, upgradet deren Karten, bekommt Videoanrufe der Mitglieder, seid also quasi mitten im Bandgeschehen.

Klingt bisher noch gar nicht so abgefahren, allerdings schreiben viele der Rezensionen von einigen "creepy" Flirt-Situationen im Spiel und, dass es eigentlich nur eine Art interaktive Fan Fiction ist. Wer sich auch nur ansatzweise schonmal damit beschäftigt hat, weiß wie diese Storys manchmal abdriften können. Gerade im K-Pop Bereich gibt es da bestimmt auch einige, sagen wir mal außergewöhnliche Geschichten.

Auch BTS Universe Story schlägt in eine ähnliche Kerbe, nur dass ihr hier auch eigene Storys erstellen könnt, es gibt dabei nur sechs offizielle Geschichten rund um BTS. Dabei sind die Jungs in gezeichneter Form zu sehen und schlüpfen, je nach Geschichte, in die passenden Outfits dazu.

Hier könnt ihr euch den ganzen 10-minütigen Trailer reinziehen:

Hier habt ihr mal die Handynummern von BTS

Zu guter Letzt gibt es da noch den BTS Chat! Messenger(simulator) und der scheint zumindest zu halten, was er verspricht. Auch dieses Mobile-Game ist kein offizielles Spiel, allerdings kommt es auch auf stattliche 1 Mio.+ Downloads im Google Play Store. Wie der Titel schon verrät, macht ihr im Spiel auch genau das, nämlich mit den Bandmitgliedern chatten.

Das geht in drei Sprachen: Englisch, Französisch und Arabisch. Interessanterweise ist Koreanisch, die Muttersprache der Band, nicht vertreten. Aber naja, sie kommen ja viel herum, da schnappt man schonmal ein bisschen Arabisch auf, wer kennt es nicht.

Auch die Bewertungen sind hier wieder bei 4 von 5 Sternen, die Fans scheinen also zufrieden. Der allgemeine Konsens in den Kommentaren ist aber, dass die "Gespräche" immer gleich ablaufen, also vielleicht sind das gar nicht wirklich die BTS Boys, sondern ein programmierter Algorithmus...

Ne, wahrscheinlich ist es dann doch eher die Sprachbarriere, ich meine Französisch kann schon echt verdammt kompliziert sein.

Bleibt mir jetzt aber auch nur noch Au Revoir zu sagen, denn hiermit kommen wir dann auch schon zum Ende unserer kleinen aber feinen Reise ins BTS-Gaming Universum.

Seid ihr Teil der (ich traue mich gar nicht zu fragen) ARMY? Und was haltet ihr von solchen Kollaborationen? Probiert ihr sowas gerne mal aus oder seid ihr mit einer gut gefüllten Playlist schon zufrieden?