Burger King hat bald Star Wars-Menüs mit limitierten Tassen und Figuren - Early Access schon ab Dienstag möglich

Die Tassen und Sammelfiguren bekommt ihr zu den entsprechenden Aktions-Menüs bei Burger King. (Bildquelle: Burger King)

Im Mai läuft The Mandalorian & Grogu in den Kinos an. Der Film spielt nach den Ereignissen der 3. Serien-Staffel und setzt natürlich das ungleiche Duo aus Kopfgeldjäger und süßem Mini-Alien in Szene. Wenig überraschend wird es dazu auch diverse Marketing-Aktionen und Kooperationen geben – Burger King startet eine davon. Bei der Fast Food-Kette gibt es bereits ab dieser Woche insgesamt vier spezielle Star Wars-Menüs, samt passender und laut Pressemitteilung limitierter Goodies.

Die Star Wars Mandalorian-Aktion bei Burger King im Überblick

Starttermin: 30. April (Donnerstag)

30. April (Donnerstag) Early-Access-Termin: 28. April (Dienstag)

Um die Menüs schon vorher zu bekommen, müsst ihr die My Burger King-App haben und dort registriert sein. Ihr bekommt dann einen entsprechenden Coupon in der App, den ihr ab dem 28. April in teilnehmenden Burger King-Restaurants einlösen könnt.

2:13 Der finale Trailer von Mandalorian und Grogu macht Fans wieder Hoffnung auf einen guten Film

Autoplay

Diese Star Wars-Menüs gibt es

Mandalorian Long Beef Menü (enthält limitierte Sammeltasse)

(enthält limitierte Sammeltasse) Grogu Long Chicken Menü (enthält limitierte Sammeltasse)

(enthält limitierte Sammeltasse) King Jr. Plus Menü (enthält eine von acht Sammelfiguren)

(enthält eine von acht Sammelfiguren) Mandalorian King Jr. Meal (enthält eines von fünf leuchtenden Puzzles)

Insgesamt vier Menüs bietet Burger King während der Aktion an. (Bildquelle: Burger King)

Burger King gibt an, dass die Aktion wie üblich "nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht" laufen wird. Einen konkreten Endtermin hat das Unternehmen nicht kommuniziert, ebenso fehlt noch eine Liste aller teilnehmenden Restaurants.

Während Burger King also Menüs und Sammelfiguren zum nächsten Star Wars-Film im Angebot hat, konzentriert sich Konkurrent McDonalds auf die Netflix-Serie Stranger Things: Tales from '85.

Dort werden die Happy Meals ab Anfang Mai unter anderem mit einer gebrandeten Verpackung sowie einer von insgesamt 12 Spielzeugfiguren ausgegeben – auch in Deutschland. Mehr zur Stranger Things-Aktion bei McDonalds erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Was denkt ihr: Schnappt ihr euch ein paar der Sammelitems oder holt euch die Aktion nicht ab?